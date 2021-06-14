Получить польскую визу белорусам стало проще 2 14.06.2021, 15:03

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Соответствующее распоряжение Польши вступает в силу с сегодняшнего дня.

До сих пор визу можно было получить только в консульствах за пределами Польши, сообщает tut.by. Теперь белорусы смогут получить визу, обратившись в специальный отдел в МИД Польши. Соответствующее распоряжение вступает в силу с 14 июня 2021 года.

Беларусь – пока единственная страна, гражданам которой Польша таким образом упростила получение виз. В МИД можно будет обращаться в том числе за рабочей и туристической визой.

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