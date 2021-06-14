Тадеуш Кондрусевич обратился к святому Антонию с просьбой о разрешении белорусского кризиса 14.06.2021, 18:30

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12–13 июня архиепископ возглавил торжественные богослужения на своей малой родине.

12–13 июня архиепископ Тадеуш Кондрусевич на своей малой родине в Одельске Гродненской области возглавил торжественные богослужения в честь святого Антония, сообщает Сatholic.by.

В произнесенном Божьем слове в костеле Успения Пресвятой Девы Марии архиепископ Тадеуш Кондрусевич отметил, что ни пандемия коронавируса, ни современные секулярные тенденции, ни общественно-политический кризис в нашей Родине не могут затмить возвышенность праздника в честь святого Антония.

«Святой Антоний, который является опекуном в поиске утерянных вещей, должен стать опекуном в поиске и возрождении веры, которую современная секулярная культура теряет, но без которой невозможно решить наши насущные проблемы. К нему мы также обращаемся сегодня с просьбой о прекращении пандемии коронавируса и о разрешении белорусского кризиса», – добавил архиепископ Кондрусевич.

В годовщину священства иерарх вспомнил свою примиционную мессу, которая состоялась в костеле в его родном Одельске 40 лет назад.

«Сегодня перед глазами стоит примиция, когда после долгой борьбы удалось получить разрешение советских властей совершать мессу в Одельске. Это был не только мой праздник, но прежде всего праздник прихода, из которого в атеистические времена вышел священник. Тысячи людей со всей окрестности принимали участие в этом богослужении», – поделился воспоминанием с участниками торжества архипастырь.

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