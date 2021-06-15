Синоптики предупредили белорусов о наступлении жары

Синоптики предупредили белорусов о наступлении жары4
- 15.06.2021, 13:27
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Погоду в середине недели будет формировать антициклон, перемещающийся с юга Балтики.
В среду в Беларуси преимущественно без осадков, лишь днем местами по Гомельщине небольшие кратковременные дожди, возможны грозы.
Ночью +8…+14°С, местами +15…+16°С, днем +22…+28°С, сообщает Белгидромет.
В Минске до +25°С.
А уже 17—18 июня погоду будет формировать антициклон, перемещающийся с юга Балтики. Погода без осадков.
17 июня днем +23…+29°С. 18 июня днем +25…+30°С.