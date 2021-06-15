Фотофакт: Как в Беларуси выглядит дорога за $80 000 15.06.2021, 20:27

Фото: Александр Ружечка

На что ушли деньги?

Жизнь за городом полна своих прелестей. Но и «зависимостей» тоже. Например, ни одному горожанину не придет в голову самостоятельно ремонтировать дорогу во дворе многоэтажки или по весне «расчехлять» резиновые сапоги, иначе по-другому к цивилизации не выйти. А вот для многих сельских жителей это в порядке вещей. Правда, не все готовы мириться с существующим положением дел, особенно если на строительство дороги были потрачены огромные бюджетные деньги, а результат вообще не радует, пишет onliner.by.

Дорога, которую так ждали

Коттеджный массив в деревне Шатилы Дзержинского района стал образовываться в начале 2010-х. Нуждающимся в улучшении жилищных условий выделяли наделы, и те бодро брались за стройку: желание жить в собственном доме подгоняло лучше любых законов и ограничений по срокам сдачи объекта.

— Место здесь хорошее, — рассказывает Леонид, построивший коттедж для своей большой семьи. — Тем, кто пришел в Шатилы первым, наверное, было сложнее. Но к моменту, когда я взялся за возведение дома, уже и электричество было, и коммуникации. Так что стройка шла бодро. Конечно, не все здраво оценили свои силы — были те, кто не потянул стройку и остался без участка, или продал «консерву», но в целом все старались и переселялись. В итоге под сорок новых домов у нас в деревне появилось.

Большой радостью для всех новоселов стало появление дороги. Непролазная грязь, которая царила до этого, была способна остудить самый лихой строительный пыл.

— Помню, что работы ДРСУ начало в теплое время года: выбирали грунт, завозили песок, укладывали, трамбовали. Конечно, мы хотели бы иметь асфальтовое покрытие, но раз по закону не положено, то пусть хотя бы такое будет — грунтовая дорога лучше, чем никакой.

Казалось, что сделали все неплохо: лето дорога отстояла, претензий не было. Но и погода тогда выдалась хорошая — было тепло, солнечно, никаких ливней. А вот уже по осени мы поняли, что «трасса» наша поплыла, после зимы стало еще хуже — ощущение, будто танки по ней прошлись: ямы, рытвины, лужи.

Чем дальше — тем хуже. Да, грейдер иногда сюда присылают, но что толку от него, если все раскисает после первого же дождя, — описывает «шатильскую» жизнь мужчина.

Дорогу на улице Молодежной проложили в 2014 году. Согласно официальным документам, обошлась она в 869,5 млн рублей, или примерно $83 000 по курсу тех лет. Немаленькие деньги для грунтовки в деревне. Могла бы послужить и подольше.

— Точно знаем, что проект меняли-упрощали, этого никто и не скрывает. В итоге мы остались без площадки для сбора мусора и технического проезда. Но даже не это важно. По-моему, тут напрочь нарушена сама технология устройства дороги: почему не уходит вода? Да и глины тут намешано немало, был бы песок — все бы уходило. Деньги потрачены огромные, а результат какой.

Мы много раз обращались во все инстанции, просили как-то кардинально решить вопрос, а не подправлять по чуть-чуть, но даже после коллективных писем и личных встреч с чиновниками и представителями всех причастных организаций, все сводилось к тому, что мы сами виноваты: по дороге, видите ли, ездит техника, течет вода, вот она и разрушается, — описывает результаты диалога Леонид.

Те из шатильцев, что побогаче, за свой счет подсыпали дорогу — надо же как-то ездить до своего дома. Остальным приходится сражаться с грязью.

Жители деревни, говоря о своей несчастной, но очень дорогой дороге, поневоле сравнивают ее с таким же грунтовым съездом с трассы, который расположен буквально в километре. Там почему-то все в порядке, хотя дорога заметно старше, но вот не размывает ее никак, а результаты грейдерного «обхода» держатся месяцами.

Что не так с грунтовкой?

Чтобы понять, что же происходит в деревне Шатилы, расположенной в двадцати минутах езды от МКАД, Onliner обратился за комментарием в Дзержинское ЖКХ, на балансе которого числится дорога после того, как ее построило и сдало ДРСУ.

— Эта дорога не сильно старая, ей всего шесть-семь лет. Дорога гравийная, поэтому периодически грейдируется. Если точнее, то месяц назад в Шатилах был грейдер. Но мы не можем каждый месяц его высылать: на балансе 503 км дорог и всего два грейдера. Поэтому техника приезжает примерно раз в три месяца. Понятно, что люди хотели бы видеть асфальтированную дорогу, но по закону это сделать не получится — делается только гравийное покрытие.

— Так может, надо адресовать претензии ДРСУ, вдруг они что-то не так сделали?

— Все нормально в ДРУС сделали. Просто люди сами не хотят следить и правильно эксплуатировать: практически у всех отвод воды из дома сделан на дорогу, вот ее и размывает после дождя. Если бы хотя бы бочку поставили и воду с крыш в нее собирали, или отвод на свой участок сделали, все было бы по-другому. Поэтому надо и самим себе претензии предъявить.

— При съезде с трассы тоже грунтовая дорога, но она в хорошем состоянии.

— Та дорога на горочке находится, плюс никто на нее воду с домов не отводит — вот и результат, — резюмировали в ЖКХ.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».