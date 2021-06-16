В Словении объявили об окончании эпидемии коронавируса 1 16.06.2021, 10:11

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Глава Минздрава страны заявил, что это огромный шаг для европейского общества.

Власти Словении объявили о завершении эпидемии коронавируса в стране, сообщается министерства здравоохранения, пишет "Зеркало недели. Украина".

Глава Минздрава Словении Янез Поклукар в видеообращении заявил, что с 16 июня эпидемия коронавирусной инфекции формально заканчивается.

"Это маленький шаг для человека и огромный шаг для европейского общества", - сказал он.

Министр подчеркнул, что вакцинация по-прежнему является "ключевой общественной мерой здравоохранения".

"Будущее ЕС базируется на солидарности и сотрудничестве, и те же ценности и цели применяются к вакцинации", - сказал Поклукар.

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