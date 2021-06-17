Медики назвали самую полезную для завтрака кашу 4 17.06.2021, 8:49

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Она богата клетчаткой и надолго сохраняет чувство сытости.

Все знают, что завтрак — самый важный прием пищи, придающий человеку сил, энергии и бодрости. Но что лучше употреблять с утра, чтобы обеспечить организм необходимыми витаминами?

Диетологи отмечают, что утро нужно начинать с каш, потому что в их составе есть много микроэлементов и медленных углеводов, которые насыщают организм и положительно влияют на здоровье, пишет u-news.com.ua.

И самой полезной оказалась гречневая каша. Специалисты говорят, что она богата клетчаткой, которая улучшает работу пищеварительной системы, надолго сохраняет чувство сытости и удерживает человека от нездоровых перекусов на протяжение дня.

Эксперты также выяснили, что клетчатка помогает нормализовать уровень холестерина в крови, снижая этим риск возникновения заболеваний сердечно-сосудистой системы, диабета и ожирения.

Помимо этого, в составе гречневой каши есть много растительного белка, железа, марганца, магний, фосфора и других витаминов, необходимым для поддержания нормального функционирования организма.

Еще одно исследование показало, что гречка положительно сказывается на уровне глюкозы в крови, предотвращая воспалительные процессы и метаболический синдром, встречающийся часто при сахарном диабете.

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