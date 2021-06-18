Макей поехал в Москву после переговоров Байдена с Путиным 18.06.2021, 13:20

ВЛАДИМИР МАКЕЙ

ФОТО: ИТАР-ТАСС

Информировал ли Кремль Лукашенко о результатах саммита в Женеве — неизвестно.

Глава МИД Беларуси поехал в Москву после переговоров Байдена с Путиным. Во время визита в Москву Владимир Макей встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Среди прочего они обсудили арест в Беларуси российской гражданки Софьи Сапеги, сообщает ТАСС.

По информации ТАСС, министры обсудили также отношениям двух стран с Соединенными Штатами и Европейским союзом, российско-белорусскую «интеграцию», взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Встреча прошла через день после переговоров в Женеве президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. На саммите в Женеве затрагивались среди прочего события в Беларуси – Байден потом говорил, что в белорусском вопросе Путин «не противоречил» ему, однако имел «другой взгляд на то, что с этим делать». Лавров присутствовал на этой встрече.

Еще 17 июня, когда Макей прибыл в Москву, Лавров провел совместную встречу с ним и послами стран СНГ и «проинформировал» об итогах переговоров в Женеве, стороны обсудили «международную» и «региональную» повестки. Информировала ли российская сторона о результатах переговоров Александра Лукашенко, не сообщается.

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