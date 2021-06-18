закрыть
18 июня 2021, пятница, 13:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Макей поехал в Москву после переговоров Байдена с Путиным

  • 18.06.2021, 13:20
Макей поехал в Москву после переговоров Байдена с Путиным
ВЛАДИМИР МАКЕЙ
ФОТО: ИТАР-ТАСС

Информировал ли Кремль Лукашенко о результатах саммита в Женеве — неизвестно.

Глава МИД Беларуси поехал в Москву после переговоров Байдена с Путиным. Во время визита в Москву Владимир Макей встретился с главой МИД России Сергеем Лавровым. Среди прочего они обсудили арест в Беларуси российской гражданки Софьи Сапеги, сообщает ТАСС.

По информации ТАСС, министры обсудили также отношениям двух стран с Соединенными Штатами и Европейским союзом, российско-белорусскую «интеграцию», взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ и СНГ.

Встреча прошла через день после переговоров в Женеве президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина. На саммите в Женеве затрагивались среди прочего события в Беларуси – Байден потом говорил, что в белорусском вопросе Путин «не противоречил» ему, однако имел «другой взгляд на то, что с этим делать». Лавров присутствовал на этой встрече.

Еще 17 июня, когда Макей прибыл в Москву, Лавров провел совместную встречу с ним и послами стран СНГ и «проинформировал» об итогах переговоров в Женеве, стороны обсудили «международную» и «региональную» повестки. Информировала ли российская сторона о результатах переговоров Александра Лукашенко, не сообщается.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин
Чтобы побеждать, нужно наступать!
Чтобы побеждать, нужно наступать! Telegram-канал «Баста!»