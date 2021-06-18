Ялта ушла под воду - потоки воды смывают машины: видео 16 18.06.2021, 16:24

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В аннексированном Крыму не прекращаются сильнейшие ливни.

В Ялте из-за огромного количества осадков из берегов вышла река Водопадная. В регионе объявили режим ЧС и начали эвакуацию, пишет «Апостроф».

Происходящее на улицах курортного города напоминает кадры из фильма-катастрофы. Из-за выпадения месячной нормы осадков в течение шести часов, из берегов вышла река Водопадная, которая затопила улицы Ялты.

В городе началась эвакуация. Из-за наводнения объявлен режим ЧС - въезд в Ялту полностью закрыт.

“В настоящий момент полностью закрыт въезд в город, поскольку неконтролируемый поток воды просто сносит машины, людей. Слава богу, нет жертв. Я прошу всех оставаться дома, не выходить на улицу... Мы не знаем, что будет в ближайшие часы, и можем только надеяться на лучшее”, - сказала "мэр" города Янина Павленко.

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