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Жару до +38 градусов прогнозируют на неделе 21-27 июня в Беларуси

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  • 18.06.2021, 18:29
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Жару до +38 градусов прогнозируют на неделе 21-27 июня в Беларуси

Тропический зной накроет всю страну.

Похоже, июнь идет на рекорды, и погодные аномалии пока не прекращаются. Установившаяся погода уже превышает температурные нормы, но на следующей неделе будет еще хуже: тропическая жара надвигается на Беларусь. Страна по-прежнему находится под влиянием антициклона с центром в европейской части России, передает kp.by.

Как уже сообщалось, ближайшие выходные будут очень жаркими, но, похоже, это не предел. По предварительному прогнозу, в середине недели ожидается до плюс 38 градусов! Такая максимальная дневная температура прогнозируется в среду, 23 июня, на юге Гомельской области - в частности, в Брагине.

Что касается областных городов, то самую адскую жару придется пережить Гомелю и Могилеву: в понедельник уже до плюс 33, во вторник - до 36, в среду - до 37 градусов. В северном Витебске тоже будет не особо легче - до плюс 35. Весь восток страны взял под свой контроль антициклон.

И на западе не будет особо прохладнее. В Бресте - до 34 градусов, в Гродно - до 35 жары. Столицу Беларуси зной тоже не обойдет стороной. До плюс 36 градусов ожидается в Минске 23 июня. Над всей страной в эти дни будет ясное малооблачное небо, осадков практически не ожидается - за исключением кратковременных дождиков, которые пройдут точечно.

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