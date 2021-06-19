Белорусским туристам стали предлагать Болгарию для отдыха
- 19.06.2021, 12:00
Маршрут выбран сложный.
С 1 июля туроператоры готовы предложить белорусам путевки в Болгарию, сообщает toursoyuz.by.
Перелет будет осуществлять авиакомпания «Белавиа». Маршрут сложный: сначала на самолете до Стамбула, затем автобусный трансфер из аэропорта Стамбула до отеля в Болгарии. Ориентировочное время в пути на автобусе — 4−5 часов.
Для въезда в Болгарию необходима одна из справок:
• отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну, для всех туристов от 5 лет.
• паспорт о завершенной вакцинации против COVID-19 (въезд не ранее, чем через 14 дней после введения второй дозы), в том числе вакцина Sputnik V.