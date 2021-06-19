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Белорусским туристам стали предлагать Болгарию для отдыха

  • 19.06.2021, 12:00
Белорусским туристам стали предлагать Болгарию для отдыха

Маршрут выбран сложный.

С 1 июля туроператоры готовы предложить белорусам путевки в Болгарию, сообщает toursoyuz.by.

Перелет будет осуществлять авиакомпания «Белавиа». Маршрут сложный: сначала на самолете до Стамбула, затем автобусный трансфер из аэропорта Стамбула до отеля в Болгарии. Ориентировочное время в пути на автобусе — 4−5 часов.

Для въезда в Болгарию необходима одна из справок:

• отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прибытия в страну, для всех туристов от 5 лет.

• паспорт о завершенной вакцинации против COVID-19 (въезд не ранее, чем через 14 дней после введения второй дозы), в том числе вакцина Sputnik V.

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