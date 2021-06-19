Сбываются кошмары Путина 5 Владислав Гирман, «Деловая столица»

19.06.2021, 12:52

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У границ России появится новая натовская база.

Насыщенная геополитическими событиями неделя в Европе подошла к концу. На саммитах "Группы семи", США-ЕС и НАТО был принят ряд важнейших решений, в том числе в сфере безопасности и обороны в пику России. И участники встреч в Корнуолле и Брюсселе разъехались по своим домам заниматься реализацией достигнутых договоренностей и собственных интересов.

Некоторые, впрочем, не стали дожидаться завершения всех саммитов. Например, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, который покинул Брюссель 14 июня. Да и не было нужды ему оставаться, поскольку следующий после натовского саммит США-ЕС напрямую его не касался.

На полях саммита Альянса Эрдоган не только пообщался с лидерами союзнических стран, но и провел личные переговоры с президентом США Джо Байденом. Среди вопросов, которые обсудили президенты, было сохранение в Афганистане присутствия турецких военнослужащих в компании с пакистанскими и венгерскими солдатами после выведения американского контингента.

Получив гарантии поддержки со стороны США, турецкий лидер согласился оставить своих бойцов охранять аэропорт в Кабуле. Так что НАТО сохранит свое влияние на процессы в Афганистане. Да и Соединенные Штаты пусть и покидают Афганистан, но опять-таки не окончательно.

Во-первых, Вашингтон ведет переговоры с Исламабадом о создании американской базы в Пакистане, откуда Штаты с помощью беспилотников смогли бы фиксировать малейшие телодвижения опасных элементов и вовремя засечь попытки возрождения террористических группировок "Исламское государство" или "Аль-Каида".

Во-вторых, Афганистан в перспективе передается Штатами "на аутсорсинг" турецким силам.

И не под принуждением, хотя не без торга, потому как Анкара в последние несколько лет существенно интенсифицировала свои контакты с Кабулом, оформив процесс сближения под предлогом общей историей. Ведь примерно тысячу лет назад современная Турция и Афганистан, и еще уйма стран из ЦА находились под властью сельджуков.

Пятая статья для Баку и Анкары

Но чтобы продвижение турок дальше на Восток, в том числе и в Кыргызстан, пребывающий в состоянии перманентного конфликта с поддерживаемым Россией Таджикистаном, проходило беспрепятственно, сперва Эрдогану нужно подготовить тылы — создать плацдарм для дальнейшей пантюркской экспансии.

Благо на этом маршруте расположен Азербайджан, которому Турция в 2020 г. помогла выиграть 44—дневную войну с Арменией и освободить значительные территории Нагорного Карабаха. Фактически же единственной проигравшей стороной оказалась Армения, рассчитывавшая на поддержку со стороны Москвы и ОДКБ, но так ее и не получила. В итоге Азербайджан вернул себе территории, Турция закрепилась на Южном Кавказе, а Россия смогла выторговать статус миротворца сроком на пять лет. Это определенно не соответствует интересам Анкары в регионе, поэтому она продолжает развивать успех, играя вдолгую. Поскольку все еще остается угроза со стороны РФ для нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, железной дороги Баку-Тбилиси-Карс и Южнокавказского газового коридора.

15 июня, на следующий день после саммита НАТО и встречи с Байденом, Эрдоган прибыл в деоккупированную Шушу, которая находится в 11 км от Степанакерта, столицы Нагорного Карабаха.

В этом небольшом азербайджанском городке турецкий лидер и его коллега Ильхам Алиев подписали судьбоносную Шушинскую декларацию. Этот документ сравнивают с Карсским договором 1921 г. — соглашением о дружбе между Турцией и Армянской, Азербайджанской и Грузинской ССР. Если учитывать масштабы и перспективы Шушинской декларации, то сравнение вполне уместно, поскольку Турция, к слову, активно поддерживающая интеграцию Грузии в НАТО, получает возможность пустить корни на Южном Кавказе.

Данный документ являет собой, по сути, аналог 5-й статьи Североатлантического договора о коллективной безопасности. Как и союзники по НАТО, Турция и Азербайджан обязуются помочь друг другу в случае угрозы или покушения третьей стороны на независимость или территориальную целостность любой из сторон.

Кроме того, Шушинская декларация служит отличной платформой для усиления политического, экономического, энергетического, культурного сотрудничества между Баку и Анкарой. Так, Эрдоган уже предложил Баку партнерство в разработке энергоресурсов в Ливии — еще одной стране, где Турция значительно усилила свои позиции и смогла подвинуть Россию.

Турецкий президент хочет, чтобы Turkish Petroleum и государственная нефтекомпания Азербайджана (SOCAR) вместе добывали ливийскую нефть. Тем самым Турция сможет составить конкуренцию другим игрокам на рынке, в том числе альянсу Израиля, Греции, Кипра, Египта, разрабатывающему месторождения в Восточном Средиземноморье.

Но, наверное, самое главное в Шушинской декларации — это то, что она дает возможность туркам обзавестись военной базой в Азербайджане (и не одной, если пожелает). О чем, собственно, Реджеп Эрдоган и заявил турецким журналистам в четверг, 17 июня.

По мнению политолога Самира Хюмбетова, на будущей военной базе будет нести службу совместный, турецко-азербайджанский, контингент, поскольку в Шушинской декларации идет речь о создании объединенной армии. Плюс, Баку также будет производить турецкие беспилотники, а это и существенный приток средств в казну, и цементирование союза с Турцией, которая, напомним, является членом Организации Североатлантического договора.

Это невероятно мощный, болезненный удар по интересам России на Южном Кавказе, которая теперь не может рассчитывать на то, что Баку и Анкара согласятся на продление миротворческой миссии через пять лет. Также это удар по интересам Москвы в Центральной Азии, включая Афганистан. В центральноазиатском уравнении, как видим, помимо Китая и РФ появилась третья переменная — Турция.

К тому же под носом у России появится новая база или базы страны-члена НАТО. В общем, кошмары Кремля, сопротивляющегося интеграции Украины в Альянс под предлогом усиления натовского присутствия в непосредственной близости у своих границ, осуществляются на Кавказе.

Владислав Гирман, «Деловая столица»

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