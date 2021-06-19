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Политолог: Белорусские власти запустили бумеранг, который будет бить по ним самим

  • 19.06.2021, 14:21
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Политолог: Белорусские власти запустили бумеранг, который будет бить по ним самим
Александр Класковский

В такой ситуации можно только проигрывать.

Белорусские власти перешли все те «красные линии», которые еще год назад, казалось, они не могут перейти, заявил в комментарии «Салідарнасці» политический обозреватель Александр Класковский:

— Раньше комментаторы и эксперты говорили, все-таки у нас не Северная Корея, у нас невозможны такие жесткие меры по ограничению распространения информации. Теперь мы видим, что белорусские власти успешно движутся в направлении Северной Кореи.

Они показывают не только в информационной, но и в других сферах, что грубая сила, брутальные методы и в XXI столетии могут оказаться достаточно эффективными. Они считают, что против лома нет приема, — рассуждает политический обозреватель.

Вместе с тем, он уверен, что тотальной зачистки информационного поля не получится, а ее попытки могут привести к совершенно противоположному результату.

— Нужно отметить, что белорусские власти показали, что, если они переходят «красные линии», то они могут на какое-то время добиваться успеха. Но в данном случае прогресс технологий обгоняет возможности цензуры, любой грубый инструмент отстает от изобретательности тех людей, которым нужна информация и которые ее распространяют.

Можно объявлять все новые Телеграм-каналы и СМИ экстремистскими, но на их месте будут возникать другие, с другими названиями. Я думаю, что власти поставили перед собой неблагодарную и нереализуемую задачу, потому что даже в советское время, когда не было интернета, люди слушали «Голоса», работало сарафанное радио.

Разгром профессиональных СМИ может привести к тому, что аудитория уйдет в Телеграм-каналы, где более резкая риторика, а информация не всегда верифицируется. Будут распространяться слухи, когда многие вещи гипертрофируются и подаются в искаженном виде. В итоге власти получат такой негативный эффект, который будет бумерангом бить по ним самим.

И потом, есть зарубежье. Сервер в Беларуси легко заглушить. Но если разместить его за границей… Даже в Китае и в Иране при желании можно получать свободную информацию из-за границы.

Просто этими своими действиями власти будут радикализировать своих противников, повышать их техническую грамотность по части обхождения всяких барьеров. Смогут ли они выиграть в такой ситуации?

Я уже не говорю про одиозный имидж, как внутри страны, так и на международной арене.

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