«Должен же быть на весь Минск хотя бы один рынок!» 3 19.06.2021, 14:56

1,852

Фото: myfin.by

Как обстоят дела на новом рынке столицы – Валерьяново?

Myfin.by наведался на самый молодой рынок Минска — Валерьяново. Он открылся 8 месяцев назад, и расположился за кольцевой, по улице Логойская, 5А.

До «Валерьяново» даже рейсовый автобус пустили. Это вам не Таборы, куда за свои деньги возят посетителей (бесплатно) владельцы оптово-розничного рынка.

Открылся рынок еще в ноябре, но до сих пор на входе есть не обустроенное место — одно из помещений пустует и пока не занято арендаторами.

Под крышей расположились не только торговцы различной снедью, не обращая внимания на ремесленников, мы отправились прямиком к овощным витринам. Первой была та, над которой виднелась Саида, помогающая своему отцу.

Белорусско-московская клубника

«Папа здесь с ноября – с открытия. Я на каникулах ему помогаю. Раньше он торговал на Таборах, в розницу. Здесь ценник выше, потому что закупка дороже – там брали более дешевый товар – с таким на этом рынке нет смысла стоять», – рассказала она.

Фото: myfin.by

Школьница также поведала, что сейчас больше берут клубнику и черешню – «сезонный» товар. А ее отец, по привычке сначала назвавшийся Эдуардом, заявил, что на новый рынок они перебрались, потому что на Таборах плохие условия торговли.

«Сюда переехали, потому что там нелюдские условия. Похолодает – стоять невозможно – дует. Там рядом свиноферма – вонь постоянная. Товар там второго сорта – потому что аренда очень дорогая. Вот и брали второй сорт и продавали как первый. А здесь все на высшем уровне – работать приятно. Поэтому и ушли с Таборов», – рассказал на чистом русском языке предприниматель с красивым именем Этибар.

Фото: myfin.by

«Сейчас закупаемся там же, на Таборах, но товар берем не тот что раньше – когда искали самый дешевый», – рассказал не первый год занимающийся рыночной торговлей мужчина.

«Должен же быть на весь Минск хотя бы один рынок, где человек может купить то, что ему нужно. Дорого-дешево – второй вопрос, но то, что нужно покупателю»

Он также рассказал, что клубникой до середины июня в этом году торговали в основном привозной – из-за погоды.

Была и белорусская, но «московская». Это дорогой вариант, «экстра» – эта ягода на Москву уходит, дорогая она для нас. Лишь малая доля ее попадает на рынок в Беларуси. Чтобы было понятно – на закупке сербская – 8 рублей за кило, а наша – 12. Но она уже дешевеет.

Цены на двух рядом расположенных лотках: помидор – 5,50-19 рублей, помидоры черри – 10, перец – 9,50, баклажан – 5,50, огурец – 2,90, капуста (молодая) – 2,50, капуста (цветная) – 3,50, персики – 13,50, черешня – 13,90, клубника – 13, яблоки – 3,50, виноград – 16, гранат – 20, арбуз – 5, апельсины – 6,50, груши – 7-7,50, лимоны – 6, нектарин – 35 рублей, авокадо – 9.

Фото: myfin.by

Из всех цен удивил ценник отнюдь не нектарина, а помидоров по 19 рублей. «Такие же на соседнем лотке – 25. Просто они очень вкусные», – рассказала помогающая отцу Саида.

В почете классика

Продавец меда Ирина раньше работала на выставках-ярмарках этого сладкого лакомства, теперь с ноября – на «Валерьяново», ежедневно, не по выходным, на которых «народ ходит хорошо, не то что в будний день». Мед из Чашницкого района, частного хозяйства М.Л. Шаститко. В продаже и воск – 35 рублей за кг. Мед же – от 10 до 20 рублей за кг.

«Цветочный, к примеру, собирается весь сезон, а тот же вересковый – последний в сезоне, – пояснила она разницу в цене меда с одной пасеки. – Покупают всякий, но постоянные покупатели берут обычно один и тот же весь год».

Фото: myfin.by

Рядом с медом – халва десятка видов. И даже в варианте торта. Здесь фигурирует тот самый «перекупщик, от которого надо избавиться». Чтобы своего человечка встроить в цепочку. Ведь это он привозит товар из Азова, и потом белорусские розничные торговцы закупают его в Минске мелкими партиями.

Сама ходовая халва – классическая», – поведала Ирина.

Витрина большая, а покупателей – мало

Фото: myfin.by

Сердар из Туркменистана приехал в Беларусь 5 лет назад учиться на фармацевта. Получив медицинскую специальность, он не смог отправиться на родину.

«Это точка моего друга, я ему помогаю. Здесь недавно – до этого в аптеке работал. Как только границы откроются – улетаю домой, в Дошогуз. Буду на родине фармацевтом работать», – рассказал он.

По словам медика-продавца из всех орехов наибольшей популярностью пользуются грецкий, жареный фундук, кешью и миндаль.

Фото: myfin.by

«Остальные берут редко. Вообще торговля пока идет не сказать, что хорошо: витрина большая, а покупателей мало», – сетует Сердар.

Цены: арахис жареный – 8,50, макадамия – 37-42, грецкий орех – 29, кешью – 35-39, миндаль – 35, фундук – 35, фисташки – 40, семечки подсолнечные – 5,90, маракуйя сушеная – 39, папайя сушеная – 19,кумкват – 16, чернослив – 14, курага – 10-24,50, финики – 6,50, вишня сушеная – 28, манго – 19, груша сушеная – 39, шиповник – 14, изюм – 9-16, сушеный виноград – 10.

Тут вам не Сухарево!

Фото: myfin.by

Наталья раньше работала на Комаровке, а в Валерьяново переехала не потому, что домой добираться ближе, наоборот – дальше.

«Потому что условия лучше, чем на Комаровке – зимой тепло, ни ветра ни дождя, пахнет вкусно. Да, тут цены выше комаровских, но и там есть такие (подтверждаем – есть, – прим. ред). Дело в качестве товара», – говорит Наталья, у которой клубника стоит 19 рублей.

Это фермерская, лунинецкая, – поясняет она, – есть и по 14 – греческая. Черешня тоже есть и по 17,90 и за 59 – из Узбекистана и Испании. Дело в качестве и вкусе, не только во внешнем виде. Вы попробуйте», – предлагает продавец.

Цены на другие фрукты-овощи на этом лотке: авокадо – 8,50, груши – 8,90, абрикос – 25, нектарин – 15-25, персик – 25, киви «голд» – 7, манго «голд» – 25 руб.

Фото: myfin.by

На вопрос, какой товар сейчас самый ходовой, Наталья отвечает «ягоды». И тут к разговору подключается покупательница: «В Сухарево клубника – 10,50, – точно такая здесь – 14. Что, тут такая дорогая аренда?», – удивляется цене Светлана, которая с мужем оказалась в Валерьяново случайно, и решила поглядеть на новый рынок.

«Мы вчера в Сухарево на рынке были – казалось там дорого, а сюда заехали – так тут еще дороже», – посетовала она.

Рядом за прилавком раза в три меньше (работая на ту же хозяйку) стоит Михаил, который решил подзаработать на рынке «в сезон». «Хорошая подработка. Бывает за день и больше 100 рублей, бывает и меньше», – пояснил он.

Фото: myfin.by

Судя по тому, что товар у него недорогой, и его немного, то Наталья зарабатывает в разы больше. Цены: картошка – 1,50-1,80, картошка (молодая) – 3,50, морковка – 3, морковка (мытая) – 4, огурцы – 2,90, кабачки – 4,50, свекла – 5,90, помидоры – 5-8,50, лук – 2,50, чеснок (молодой) – 10, цветная капуста – 5,90, капуста ранняя – 2,50.

Мы за рублем не постоим

К товару прицениваются Зарина и Марк. Интересуюсь – частые ли они гости на этом рынке?

Фото: myfin.by

«Мы здесь в первый раз. Уже приезжали на велосипедах сюда (живем неподалеку), но вечером, тогда было все закрыто. Внешне рынок понравился, решили проверить, что в нем есть и какие цены», – рассказала минчанка.

По ее словам, на рынке им понравилось, и они наверняка перестанут ездить на Комаровку.

«Во-первых, ближе, во-вторых, все выглядит классно – «модно-молодежно». Впечатления приятные. Не знаю, какие здесь цены, мы только начали свою «экскурсию». Но та же черешня стоит примерно столько же, как в нашем «Виталюре». Думаю, что в целом здесь цены будут повыше – наверняка аренда выше, чем на той же Комаровке. Но мы не занимаемся сбором статистики и сравнением цен. А так как удобство ставим выше, то вряд ли будем ездить далеко, на ту же Комаровку, так как на это уходит много времени – машины у нас нет», – рассказала Зарина.

Фото: myfin.by

Белорусы дадут фору узбекам

Али из Узбекистана продает всевозможные специи. По его словам, в Беларуси он уже четвертый год, на рынке торгует столько же, и является одним из звеньев семейного бизнеса, у которого несколько точек в Минске.

«На родине наша семья занимается специями не первый год, как и многие соседи. Правда, продаем мы не только узбекские специи, – их на прилавке где-то 50%, но и из других стран», – рассказал он.

Фото: myfin.by

Али удивил, рассказав, что в Беларуси специи покупают больше, чем на его родине.

«Белорусы покупают больше специй, чем узбеки. Люди хотят готовить восточные блюда – плов, шашлыки. Самый ходовой товар – смесь специй, которые я сам делаю. Ведь по образованию я повар, и работал по профессии. Люди мне доверяют, и попробовав однажды приготовить с помощью моих восточных наборов специй, приходят еще», – удивил он.

Цены: наборы для курицы, плова, мяса, салата, рыбы, шашлыка, супа, колбас, сванская соль, куркума, – по 3 рубля за 50 грамм, укроп, чабер, майоран, тимьян, петрушка, орегано, базилик, лук порей, мята, барбарис – 1 рубль за 10 грамм, паприка, тмин черный, шамбала, хмели-сунели, лук дробленый, паприка, перец черный молотый – 1 руб. за 20 гр, душистый молотый – 2 руб. за 25 гр, кайенский стручковый – 1 руб. за 10 гр, шафран – 2 руб. за 5 гр, чили дробленый, фенхель, уцхо-сунели – 1 руб. за 20 гр, кардамон – 2,50 руб. за 10 гр, корица молотая – 3 руб. за 10 гр, кунжут черный – 1,50 руб. за 50 гр, кунжут белый – 2 руб. за 100 гр, тмин молотый, горчица – 3 руб. за 100 гр, мускатный орех – 2 руб. за 20 гр.

Фото: myfin.by

Крафтовый хлеб из Сосен

«Здесь реализуется продукция, изготовленная физическим лицом, без прохождения ветеринарно-санитарной экспертизы, документов, подтверждающих его качество и безопасность», – такая надпись красуется то тут, то там. В том числе и на опустевшем (к нашему приходу почти все было продано) прилавке с «крафтовым» хлебом.

«Сила зерна» – под этой маркой продается недешевый, чего уж там, хлеб. Судите сами – хлеб с йогуртом и цельнозерновой мукой – 3 рубля за буханку в 500 грамм, «Пшеничный» (ГОСТ 1938 года) – 3 рубля за 500 гр, хлеб с нутом и цельнозерновой мукой – 3 рубля, «Бородинский» (ГОСТ 1939 года) – 4 рубля, «Чиабатта» – 4 рубля за 450 гр, Нарочанский (ГОСТ 1986 года) – 5 за 600 гр.

Фото: myfin.by

Сергей печет этот хлеб сам, в Соснах, на профессиональном оборудовании, и по интернет-сборнику рецептур, в котором 350 рецептов. «Занялся этим пару лет назад, понравилось. Вы поздно пришли, и мне даже стыдно за витрину – разобрали почти все, выглядит сиротливо», – рассказал пекарь, который до переезда в Валерьяново около года торговал на Комаровке.

По словам Сергея, ржаную муку он покупает в магазине, пшеничную привозят из-за рубежа, и каждые выходные он продает примерно по 50 буханок за день. Аренда места стоит 30 рублей в день.

Прославившиеся сыроделы

«Литовская гаспадыня» – фермерское хозяйство, прогремевшее недавно на всю страну. Располагается оно в Воложинском районе. Специализируется на производстве сыров.

«Коров у нас 20, дойных – 10. Дойных коз – больше 30. Производством сыров мы занимаемся третий год. Уже несколько десятков видов в ассортименте», – рассказал Александр, племянник хозяина фермы.

Фото: myfin.by

По его словам, чтобы «запустить» новый сорт, надо 500 литров молока «слить» свиньям, – пока руку набьешь. Правда, чем больше опыта, тем меньше требуется «извести продукта», чтобы получить хороший результат.

«Классический – качотта, но сейчас хит – белперкнолле. Когда он молодой, размером с теннисный мяч, а через полтора месяца – как для пинг-понга и тверже пармезана. Его надо откалывать, и с вином долго-долго жуя употреблять. Изумительный вкус», – беспощадно рекламирует свой товар Александр.

Вес такого шарика – 120 грамм, цена – 6 рублей. Остальные сыры традиционно «измеряются» ценой за кило. Качотта – 39 рублей, сулугуни – 29, сырный рулет «Острая боль» – 35, фета – 37, рабиола – 41, голубой с плесенью – 57, томм – 39, брынза (имеретинская) – 22, брынза (козья) – 37, чеддер – 30, косичка (копченая) – 32, сыр в винной корке – 41, сливочный – 29, буратто – 44, моцарелла – 29, адыгейский - 21, творог домашний – 9, творог козий – 22, сметана – 16.

Фото: myfin.by

Рядом продаются куриные яйца – не фермерские, с птицефабрик. Д2 – 2,10 руб., Д1 – 2,00-2,50 руб., Д0 -2,50-2,70 руб., ДВ – 2,90-3,00 руб. Это продукт обычный, в отличие от авокадо.

Чудный мир авокадо

Продавец Павел поведал, что в мире около 400 сортов этого плода! А в Беларуси продаются в основном два – «зеленый» и «коричневый» – Fuerte и Hass.

«Мы привозим понемногу разные сорта, выбираем лучшие, пробуем. экспериментируем. Изучаем и формируем спрос. Привозим со всех концов света – Бразилия, Чили, Доминикана, Израиль. Пока в Доминикане межсезонье, скоро другой сорт пойдет», – просветил он журналистов.

Фото: myfin.by

Павел, который ранее никак с рынком не был связан, рассказал, что занялся этим необычным делом минувшей осенью, с подачи своего давнего знакомого, который сейчас живет в Москве.

«У него есть плантация в Доминикане, и он 6 лет выращивает на ней эти плоды. Он меня и сагитировал. Интересно было узнать, что авокадо может быть не привычного нам размера маленькой груши, а раз в 5 больше – как бразильский сорт «Маркус». Есть экземпляры и по 2 кило», – удивил энтузиаст.

О постоянном клиенте в этом месте заботятся – при покупке дадут даже восковую салфетку, в которую следует заворачивать разрезанный плод, дабы он не засох. Вырастить авокадо из косточки белорусу можно даже в домашних условиях – что подтверждает растущее прямо на прилавке деревце, ждущее скорого переезда в горшок с землей.

Дорого-красиво

На вопрос о том, не дороговат ли рынок Валерьяново, Павел ответил, что товар на нем стоит своих денег. «То же мясо я предпочитаю покупать здесь, хотя оно и заметно дороже. Но зато ты знаешь, что купишь не рассол, а качественный продукт без посторонних запахов – реально «живое» мясо, не размороженное магазинное», – рассказал он. И мы двинулись в мясные ряды.

Фото: myfin.by

«Какое мясо пользуется спросом? Да все, когда деньги есть», – смеясь говорит Данута, торгующая на этом рынке с его открытия.

На ее витрине – мясо от нескольких фермеров. По ее словам, ее покупатели не на цену в первую очередь обращают внимание, а на качество.

«В выходные чаще покупают мясо подороже, в будние дни – подешевле. Перед зарплатой выручка всегда падает», - рассказывает она

Фото: myfin.by

Цены в мясном отделе: лопатка – 8,50-9,50, голень – 4,50-6,50, окорок – 9,50, крестец на шашлык – 13,50, корейка – 10,50-11,50, гуляш – 7,50, ребра – 9,50-16, котлетное мясо - 6,50, на фарш – 6,50, пастрома – 16,50, вырезка – 14, поджарка – 7,90, шея – 10,50, филей без кости – 16-16,50, сало – 3,50, рулька передняя – 6,50, ноги – 1,50, шпик без кожи – 4,50, рагу – 2,50, кости – 0,50.

Директорские планы

И тут, после охранника с комплексом , к нам подошел и директор рынка Денис Лявер, который уверил, что «Валерьяново» – рынок фермерский, и торговать на нем может любой: «То что в Беларуси производится, то мы сюда и ставим. Тот, кто хочет приехать, может это сделать, заплатить и торговать. Фермеров здесь хватает – есть те, кто живет в деревне, есть фермеры. Но у нас тут не только фермерское мясо, но и продукция мясокомбинатов, потому что люди и ее спрашивают, просят», – пояснил директор рынка.

Фото: myfin.by

На котором даже в выходной день была очень скромная «фермерская ярмарка» вне стен рынка. На что он заявил, что возможность торговать у тех, кто хочет это сделать, есть. «Найдем место, для этого у нас есть передвижные стойки. На ярмарке 24 стояночных места».

Во всем мире под фермерским рынком подразумевается место, где люди, выращивающие сельскохозяйственную продукцию, продают ее. Зачастую, с упором на экологически чистые продукты. «Чтобы это делать, надо получить сертификат «эко». И как только такие белорусские документы появятся, мы готовы любого поставить – не важно, органическая это продукция, либо экологическая, либо это продукция наших предприятий», – сказал директор.

Фото: myfin.by

Прокомментировал он и слова о том, что рынок убыточен, – «Новое здание, пока только первый этаж заполнен», и рассказал, что в скором времени откроется второй этаж, на котором будут представлены уже непродовольственные товары. «Но пока ничего не говорим – коммерческая тайна», – ответствовал Денис Лявер.

Проводя краткую экскурсию по мясным рядам, он познакомил журналистов с Татьяной Готовко, которая продает кроликов. Оказалось, что она делает это, чтобы помочь сыну.

Мама в помощь

Фото: myfin.by

«У сына Александра в Мядельском районе, в поселке Нарочь, свое хозяйство. Я работала врачом, на пенсию вышла и езжу сюда, торгую – с пятницы по воскресенье. Очень стало его жалко – у него же большое хозяйство – только маточного поголовья больше 80 штук. А еще куры – забот полон рот, в аренде 3 гектара земли, просто физически времени не хватает еще и на торговлю», – рассказывает она.

По словам Татьяны, сейчас она привозит по 15 кроликов – примерно 30 кг мяса, зимой было лучше – продавала по 30 штук.

«Лопатки сразу уходят, окорочка неплохо. Печень очень хорошо идет – она нежная, сладкая, но летом люди больше свинину на шашлыки берут. Особенно в пятницу», – объясняет падение продаж она.

Фото: myfin.by

Печень кролика стоит 30 рублей за кг, тушка – 19,50, спинка с палендвицей – 25, окорочек – 25, ребрышки – 17, почки – 20, шея – 15, фарш – 35, жир кроличий – 25 рублей за 0,5 литра.

Из банка – в мясные ряды

Рядом Жанна – она ИП и торгует только говядиной, потому что нравится именно это мясо. И делает это, в отличии от Татьяны, уже давно – с 2007 года.

«До того работала в «Беларусбанке». Болел ребенок, график работы меня не удовлетворял и я пошла на рынок – здесь могу работать тогда, когда есть возможность. Тем более я люблю разделывать мясо, люблю продавать, общаться с людьми. Они сюда не как в магазин приходят, а поговорить в том числе, и что-то прикупить заодно. А для покупателя стараешься и почистить мясо, плевочки убрать – это ж не магазин, где с морозилки положили разруб, да и все», – рассказала она.

Фото: myfin.by

По словам Жанны, раньше она работала на Комаровке, а на новый рынок перебралась в том числе и потому, что ближе к дому. Мясо она закупает у сельчан, давая объявления в районках. Иногда ее сами производители находят, и привозят продукцию под реализацию. Сотрудничает она и с фермером из Ивьевского района. Пока покупателей мало, но она верит в лучшее.

«Ничего, приучим, – тем более, что много моих комаровских покупателей рядом живет. Они и уговорили меня сюда перебраться. Тут красиво, молодежно – людей все больше, да и скидку всегда можно сделать», – сказала Жанна, когда я стал рассматривать цены.

Фото: myfin.by

Филе вырезка – 28, окорок – 20, язык – 22, крестец на шашлык – 25, ребро – 15, грудинка на борщ – 14, лопатка – 18, мясо кусковое – 12, голень – 8,50, печень – 10, сердце – 5, кости и обрезь («для друзей наших меньших») – 2 руб.

Выбравшись из крытого рынка на свежий воздух, мы отправились на скромную «фермерскую ярмарку». И с ходу решили поинтересоваться у одной из покупательниц – как ей новый рынок?

«Сюда ходим каждые выходные, так как переселились в район неподалеку. Раньше жили в Кунцевщине и ходили на рынок у «Заходнего». Сезонные рынки хороши тем, что дают хороший выбор овощей и фруктов, но на этом выбор маленький – мало продавцов. В прошлые выходные было три точки, сейчас – пять, а хочется, чтобы больше было, ведь в крытом заметно дороже», – рассказала Татьяна.

Фото: myfin.by

По ее словам, продавцы объясняли ей свою малочисленность тем, что на рынке мало людей. А покупателей мало – потому что мало продавцов – замкнутый круг.

Но это не мешает Сергею из Пинкович – деревеньки под Пинском, – он торгует в «Валерьяново» с пятницы до воскресенья. А до этого 25 лет – на Комаровке.

Семь семей и гектар теплиц

«Теплиц у нас в сумме наверно гектар наберется. Но занимаемся этим не только мы с женой – в сумме 7 семей – братья, сестры, родители, даже бабушки и дедушки», – рассказал полешук журналисту, удивившемуся, как на все хватает времени – и клубнику с помидорами выращивать и продавать урожай.

Фото: myfin.by

«Хотим еще землю взять – рядом с нашей теплицей еще кусочек свободный есть, хороший такой. Думаем там огурцами заняться. И инвестор нашелся, готов деньги вложить в этот проект. Колхоз-то развалился давно, земля без дела стоит», – удивил Сергей.

По его словам, выращивает разношерстный и разновозрастной коллектив из 7 семей очень много сортов помидоров, но после «обкатки» в первый сезон из 20 отбирается два-три. И выращиваются они, как и вся остальная продукция, – без применения химикатов.

«Навоз мы закапываем тоннами, – колхоз продает его с радостью – 150 рублей за машину. И таких «КАМАЗиков» надо очень много», – поделился секретами агрономии по-пински Сергей.

Фото: myfin.by

Чтобы торговать каждый день, он ночами ездит в Пинск за товаром, а жена ночует в Минске, где они снимают квартиру – посуточно, за 25 рублей.

Капуста салатная – 3 рубля, клубника «альба» – 12-18 (а с утра была и по 10 и по 7 – по словам Натальи, жены Сергея), кабачки – 3-4, огурец – 2,50-3,50, щавель (0,5 литра) – 5, томатный сок (1,5 л) – 15 рублей, березовый сок с шиповником (3 л) – 10 руб., – цены на открытом рынке хоть и отличаются от тех, что под крышей, но тоже немаленькие.

Подводя итог, можно сказать, что рынок «Велерьяново», позиционировавшийся при постройке как «фермерский», назвать таковым можно пока с натяжкой – масса продуктов на нем из тех же Таборов, что и на прочих рынках, да и мясо-яйца-молоко тоже далеко не всегда «свойские». А вот цены под «стильно-модно-молодежной» крышей заметно выше. Порой это объясняется высоким качеством продукции, иногда уникальностью товара. В этом есть и плюсы – многие продукты, которые есть на этом рынке, найти на прочих затруднительно.

Фото: myfin.by

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».