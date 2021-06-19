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Православная Троица: история, приметы и что можно делать в этот день

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  • 19.06.2021, 17:20
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Православная Троица: история, приметы и что можно делать в этот день

День Святой Троицы отметят в воскресенье 20 июня православные верующие.

Это один из главных праздников у православных христиан. Он отмечается на 50-й день после Пасхи, из-за чего появилось второе название – Пятидесятница, пишет kp.by.

Троица – это одно из ключевых событий христианства. Как говорится в вероучении, в этот день, человечеству явилась третья ипостась Господа – Бог Святой Дух. Он сошел на апостолов спустя 49 дней после воскресения Христа. Затем ученики Иисуса вышли на проповедь.

В этот день была образована вселенская Церковь, поэтому праздник очень значимый для верующих.

Троица входит в так называемую цветную триодь (цикл пасхальных праздников), поэтому ее дата зависит от Пасхи и постоянно меняется. В этом году Троица пришлась на 20 июня. С этим праздником связаны многочисленные обряды, в основном церковные.

Что можно делать на Троицу?

Принято в этот день украшать храмы цветами и березовыми деревьями, в Беларуси их обычно заменяют камышовыми стеблями. Это символ не только красоты божией, но и обновления мира, которое произошло вместе с рождением церкви. Священники вместо белых одежд надевают зеленые.

Верующие на Троицу ходят в храмы на службы. После литургии служится вечерня, на которой читаются особые молитвы Пресвятой Троице.

Также на праздник принято делать венки из травы, цветов, букеты с березовыми ветвями для украшения домов. Заготавливают березовые веники, собирают лекарственные травы.

Кроме того, на Пятидесятницу пекут караваи. Немного оставляют себе, а остальным угощают соседей. Также в этот день зажигают свечу в память об умерших родственниках.

Что нельзя делать в Троицу?

В этот день православные не ходят на кладбища, поскольку для этого есть родительская суббота, которая отмечается 19 июня (главная традиция этого дня - поминовение усопших).

Считается, что в День Святой Троицы нельзя работать (имеется ввиду тяжелый труд). Домашние хлопоты допустимы, а вот работать на земле (в огороде или саду) не стоит.

Есть и народные приметы, связанные с этим праздником. Так, раньше считали, что в Троицын день лучше не ходить в лес и не купаться. Предки верили, что в наш мир приходят мифические существа, которые могут навредить человеку.

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