Провал вакцинации сулит России появление супервируса 2 19.06.2021, 17:22

2,638

Стрелки на счетчике пандемии в России продолжают зашкаливать.

За минувшие сутки в стране зарегистрировано 17906 новых случаев Covid-19, что, по данным оперативного штаба, стало максимальным приростом с декабря, пишет finanz.ru.

В Москве установлен абсолютный рекорд - 9120 новых случаев в день. За четыре недели заболеваемость в столице подскочила на 240%, а по сравнению с показателями середины марта - более чем в 5 раз.

С открытым транспортным сообщением и отсутствием локдауна за столицей подтягиваются регионы. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу заявила о росте заболеваемости в целом по стране на 34% за пять дней.

Реальное число заболевших - очевидно - выше, так как далеко не все, даже имея симптомы, сдают ПЦР-тесты. «Динамика является достаточно неожиданной», - заявил мэр Москвы Сергей Собянин на экстренно созванном в четверг президиуме координационного совета по борьбе с корорнавирусом.

В то время как западные страны выходят из локдаунов, Россия превращается в зону ковидного бедствия. Виной тому - «тотальный нигилизм людей», которые сняли маски и отказываются прививаться, заявила на том же заседании глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Ее от лица пресс-секретаря Дмитрия Пескова поддержал Кремль. «Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и, кроме того, коварство самой инфекции», - сказал Песков, добавив, что не связывает происходящее с низким уровнем доверия к государству.

Пока власти решают, кого назначить козлом отпущения за провал кампании по вакцинации, в стране назревает «антипрививочная катастрофа», считает медицинский директор сети клиник «Семейная», кандидат медицинских наук Павел Бранд.

Наличие небольшого числа вакцинированных в популяции с циркулирующим патогеном увеличивает вероятность появления опасных мутаций, которые потенциально способны сделать SARS-CoV-2 более резистентным с существующим вакцинам.

«Ситуация, когда вакцинировано только 10%, даже хуже, чем если бы не был вакцинирован никто, - сказал Бранд The Bell. - В этой ситуации вырастает риск появления новых мутаций, а коллективного иммунитета, который мог бы этому противостоять, не появляется».

Вспышку заболевания вызвал индийский штамм (B.1.617). На него, по словам Собянина, приходится 90% выявленных в Москве случаев. Он более агрессивный, и для противостояния ему нужно почти в два раза больше антител, чем для борьбы с уханьским вариантом, сказал мэр.

По России доля достигает 70%. Причем речь идет об уже «измененном» индийском штамме с дополнительными мутациями, заявил 16 июня директор Центра имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

Даже в изначальном варианте, вызвавшем катастрофу в Индии, B.1.617 демонстрировал рост устойчивости к вакцинам: эффективность Pfizer оказалась ниже втрое, выяснила группа французских ученых.

Хуже нейтрализовали вирус как индуцированные вакцинами антитела, так и естественные - взятые из сыворотки крови переболевших. Ниже оказалась эффективность и моноклональных антител.

Зании Штамаки из Университета Бирмингема удалось показать, что SARS-CoV-2 может распространяться в организме даже при наличии антител, заставляя клетки организма соединяться с друг с другом в «суперклетки» - многоядерную протоплазму, известную как синцитий, которая работает как гигантская фабрика по репликации вирусного генома.

Размножаясь внутри этой «фабрики», вирус остается невидимым для антител, циркулирующих в крови - то есть вне клеток.

Другой стратегией остаться невидимым для иммунной системы является возможность вируса напрямую переходить из клетки в клетку, через тесные межклеточные связи, показал Алекс Сигал с коллегами, исследовавшими южноафриканский штамм.

Разработчики «Спутника V» признают, что его эффективность от индийского штамма в 1,4-2,4 раза ниже, чем от Уханьского, подчеркивая, что это не критично.

Создание же новых вакцин под каждую мутацию - это гонка, в которой нельзя выиграть. «При той картине мутационной активности SARS-CoV-2 заниматься созданием вакцин под новые штаммы - дело неблагодарное. Поэтому мы идем по другому пути. С помощью той вакцины, которая сейчас существует, нужно держать высокие титры», - заявил Гинцбург 18 июня.

14 июня он призвал Путина покончить с «демократией» в вакцинации, а спустя два дня обязательные прививки до 60% работников контактных сфер ввели власти Москвы. С тех пор к столице присоединились еще шесть регионов.

«Антипрививочную катастрофу» никаким административным ресурсом не исправить, пессимистичен Бранд из сети клиник «Семейная».

Люди, с одной стороны, не доверяют властям, а с другой - наоборот, слишком верят пропаганде, считает источник, близкий к производителю одной из вакцин (его цитирует «Медуза»).

«Им так долго говорили о том, что Россия победила коронавирус, что они в это поверили и не видят смысла в прививке», - поясняет он.

Чтобы породить новую вспышку, вирусу тем временем не обязательно становиться полностью непобедимым для вакцин.

«Много обсуждается, являются ли новые штаммы более резистентными к вакцинам или более заразными, но на деле часто это комбинация двух факторов, - говорит Пол Хантер, профессор Norwich Medical School. - Умеренного увеличения заразности и небольшого роста способности ускользать от иммунного ответа, как правило, бывает достаточно, чтобы увеличить вероятность распространения нового штамма даже при довольно высоком покрытии вакцинацией».

По данным на пятницу, 18 июня, в России вакцинацию прошли 16,1 млн человек, или 11% населения страны. Это втрое меньше, чем в среднем в Евросоюзе, и впятеро меньше, чем в США и Великобритании.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».