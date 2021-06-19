Сергей Тихановский: Верю в перемены!2
- 19.06.2021, 19:23
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Народный лидер написал письмо на волю.
Подписчик телеграм-канала «Баста!» поделился письмом от народного блогера, политзаключенного Сергея Тихановского:
«Спасибо за ваше письмо и поддержку! Я, также как и вы, родился в 1978 году и немного помню настроение в период распада. Но страха не было. Ни когда не было такого страха и неизвестности, что ждет завтра. Но все что не делается — для белорусов!
Я сегодня размышлял, почему белорусы могут каждый день бороться за выживанием (жизнь от зарплаты до аванса) и не способны один раз дать бой за свободу.
Верю в перемены к лучшему!»
Уже больше года Сергей Тихановский находится в заточении по выдуманным статьям. Напишите ему письмо, пришлите открытку или новость: СИЗО-3. 246003, г. Гомель, ул. Книжная, 1А