Ситуация с валютой в Беларуси становится непредсказуемой 1 20.06.2021, 8:42

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Банковскую систему вкладов сильно «штормит».

Мем «папиццот» уже давно показал, что доллары в Беларуси являются главной, пусть и не официальной, валютой. В них устанавливают зарплаты и арендную плату (разумеется, по курсу Нацбанка) и, конечно, в них хранится заначка.

Именно из-за такой привязанности населения к доллару изменения по валютному рынку, которые Нацбанк вводит с 9 июля, выглядят угрозой не только протестующим, но и лояльным режиму людям. Редакция «Бусел» решила подробнее рассмотреть все нововведения, а также проследить, как белорусы «голосуют долларом».

ПЛЯШУЩИЙ ПОД ДУДКУ КУРС

С июля Нацбанк планирует взять под контроль работу обменных пунктов и касс, а также регламентировать порядок установления банками обменных курсов по всей стране. В частности, это касается самого процесса обмена валют. Так, чтобы спорных ситуаций стало меньше, «передача физлицом кассиру наличной иностранной валюты, наличных белорусских рублей рассматривается как согласие физлица с условиями проведения валютно-обменной операции, отраженными на стенде или специальном электронном табло». Это значит, что, когда человек передает в кассу деньги для обмена, он автоматически соглашается с курсами, которые указаны на банковском табло. Если вдруг курс резко изменится, работник кассы обязан сразу же прекратить валютно-обменные операции до момента обновления новых курсов на табло. Эти нововведения касаются только наличного обмена валют, при покупке валюты через банковскую карту остается старый порядок действий.

Наиболее серьезным нововведением являются валютные ограничения, которые Нацбанк вместе с Советом Министров получат право вводить.

Это запрет на проведение валютных и валютно-обменных операций, установка лимитов на объемы, количество и сроки проведения валютных и валютно-обменных операций, а также на валюту платежа, резервирование части, всей суммы или суммы, кратной всей сумме проводимой валютной операции. Нацбанк может ввести требование на получение специального разрешения у него же для совершения валютных операций, а также в обязательном порядке заставить юрлиц продать государству всю вырученную валюту. Также затронута и международная повестка: теперь главный банк страны может ограничить возможность открытия счетов в иностранных банках для белорусов и резидентов страны (интересно, как они планируют получать эту информацию).

Забавно, что в этом же изменении Нацбанк разрешил открывать счета в иностранных банках ИП и юрлицам, покупать акции и недвижимость за рубежом без согласования с Нацбанком. Крайне удобная схема — разрешить, чтобы потом при необходимости запретить. Также вводится обязательная регистрация ряда валютных договоров, в противном случае — штраф.

ЗАБРАТЬ БЕЗ ОГЛЯДКИ

Подобные нововведения не могли не повлиять на валютную ситуацию, которая и так с августа 2020 года ухудшается в стране с каждым днем. Так, по состоянию на май 2021-го белорусы забрали из банков 44% валютных вкладов.

Количество долларов на валютных депозитах составляет менее 1,3 миллиарда. Отток вкладов наблюдается уже пятнадцать месяцев, за которые белорусы забрали почти два миллиарда долларов. Только в августе прошлого года население забрало вкладов на 624,3 миллиона долларов.

Следует отметить, что валютные вклады в Беларуси не являются реальной инвестицией. Из-за невысокой ставки в пару процентов (в самом лучшем случае) вклады в валюте воспринимаются больше как бесплатное хранение с небольшой прибылью — не все готовы хранить большие суммы у себя дома.

В целом же белорусскую систему вкладов «штормит» уже несколько лет: введение безотзывных вкладов и налога на прибыль еще до политических событий настораживало часть населения. Теперь же, когда ситуация с валютой катастрофически усугубляется, банки пытаются хотя бы нарастить денежную массу в национальной валюте. Здесь на сцену вышли вклады на несколько месяцев под космические 18% годовых, с которых, разумеется, также придется заплатить тринадцатипроцентный налог. Соблазнительные цифры, конечно, и они могут принести прибыль, но риск потерять деньги, учитывая ситуацию, — также большой. Плюс каждый подобный вклад — это пусть и не прямая, но поддержка режима, который делает все для того, чтобы лишить белорусов экономической стабильности в угоду желаниям конкретной персоны.

Что делать с деньгами, где их хранить и в какой валюте — несомненно личный выбор каждого. Однако в текущей ситуации, когда коллапс может наступить внезапно, необходимо взвешивать все риски и стараться сохранить уже имеющиеся активы без потерь.

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