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Быть на стороне хунты с каждым днем июня будет все дороже и позорнее

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  • Telegram-канал «Ник и Майк»
  • 21.06.2021, 10:45
  • 8,726
Быть на стороне хунты с каждым днем июня будет все дороже и позорнее
фото: nn.by

Белорусское лето вступает в свои права.

4-й пакет санкций ударил по контрабанде, но это еще не все. Самое последнее предупреждение. В списке кошельки – один приближённее другого. Но кое-кому пока удалось проскочить. Как пишет коллега Шпиц, Саша-рыба из Бреста пока еще не там. Также пока не там менее публичные персоны типа Кагановича, Садовского, Гранта и иных, которые якобы не при делах или уже смазывают лыжи. Но это временно.

А время летит очень быстро. Нелегальная миграция (Литва фиксирует 5-кратный рост – 419 человек за полгода против 81 за весь 2020 год; плюс добрались уже и до Польши) только ускоряет процесс и усиливает решимость Европы. Кокаин из Латинской Америки (Витя Зимбабве вполне себе может совместить лечение на Кубе, где хорошие специалисты по онкологии, с последней миссией) или ядерный шантаж БелАЭС повысит скорость процессов до световой. И тогда уже никакого транзита под зонтиком Кремля не получится. Тем более, что последний, похоже решил кинуть США, за что нарывается на новые санкции, в том числе по «Северному потоку-2». Ну, и пирату «Саше 7 рублей» привет Штаты тоже передадут.

Не за горами 5-й пакет – секторальные санкции. Из-под пресса немного вылез «Беларуськалий» с производством отдельных видов смешанных удобрений, но это крайне слабый результат.

Быть на стороне хунты с каждым днем июня будет все дороже и позорнее. Шакутин вот-вот начнет это чувствовать на себе. Информация про торговлю с Крымом взорвала Украину. Ответ будет жестким и решительным. А ведь до последнего пытался пройти между струйками. И нашим, и вашим, и Кремлю. Не получилось. Шпагат порвал промежность.

Вот, кстати, и количество контролируемых сливов про ситуацию с приближенными увеличивается. Кейс с пятью миллионами Баскова хороший тому пример. В системе начались более серьезные внутренние процессы.

Можно, конечно, и дальше возбуждать уголовные дела и даже требовать выдачи по надуманным причинам той же Анжелики Агурбаш из России (и шубы, кстати, украли у нее, но и они здесь не причем). Только Россия, может, хреново своих граждан защищает, но выдавать точно не будет. А впереди у нас масса «сюрпризов» и «подарков» для хунты.

Белорусское лето вступает в свои права. Любое действие лучше бездействия.

А мы ждем классного, но предсказуемого нарратива от хунты. Крокодильи слезы и обвинения в вероломстве 21 июня. Почти как в 1941 году. Тогда Гитлер напал 22 июня, сейчас коллективный Запад атакует на день раньше. Что не мешает генералу Глюкозе таскать мешки с песком, бряцать оружием и объявлять войну.

Впрочем, ничего нового. Не ведемся. Причина санкций - хунта и ее преступления. Их отменят спустя секунду после ухода или ареста. Тик-так.

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