Аргентина заявила о нехватке второго компонента «Спутника V» 8 21.06.2021, 15:05

1,032

Первые партии российского препарата поступили в южноамериканскую страну в конце декабря 2020 года.

Власти Аргентины начали интенсивные переговоры с Россией, чтобы добиться отправки в страну новых партий вакцины от коронавируса "Спутник V". Но ни объемы, ни сроки поставок пока неизвестны, пишет аргентинская газета La Nacion, ссылаясь на высокопоставленные источники. Многие аргентинцы привились первым компонентом "Спутника V" еще в марте-апреле 2021 года, но до сих пор не дождались повторной прививки. В Российском фонде прямых инвестиций отказались от комментариев, сообщает "Радио Свобода".

К середине июня в страну поступило почти 7,9 миллиона единиц первого компонента вакцины – и лишь чуть более 1,5 миллиона единиц второго компонента, то есть примерно в пять раз меньше. Власти Аргентины уже увеличили срок между введением первого и второго компонента до 12 недель.

"Мы просим Россию прислать вторую дозу, потому что есть много людей, у которых истекает 12 недель с момента получения первой дозы", – сказал источник La Nacion. Он добавил, что пока беспокоиться не о чем, потому что даже первый компонент вакцины "Спутник V" показал эффективность в 78,6% и помогает избежать тяжелого течения болезни и смерти.

Среди вакцин, которая закупает Аргентина, "Спутник V" – единственная, которая состоит из двух разных компонентов. Первые партии российского препарата поступили в Аргентину в конце декабря 2020 года.

Источники La Nacion в медицинских кругах Буэнос-Айреса говорят, что до конца июня второй компонент вакцины должны получить около 70 тысяч человек. В администрации президента Аргентины газете сообщили, что Россия сталкивается с трудностями при наращивании производства вакцины, поэтому власти беспокоятся о будущих поставках. В начале июня Аргентина объявила о начале производства российской вакцины на собственных мощностях и планах вскоре наладить производство до полумиллиона доз в неделю – но успех этого плана зависит от бесперебойности поставок активного ингредиента вакцины из России.

Агентство Bloomberg сообщало, что, "несмотря на обещания России обеспечить уколами каждого десятого жителя планеты в этом году, внешние рынки испытывают хроническую нехватку поставок". В пример агентство привело Аргентину и Мексику, власти которой в мае также заявляли о нехватке второго компонента "Спутника V". В Российском фонде прямых инвестиций, который занимается экспортом российской вакцины, заявили Bloomberg, что поставки идут по плану, а соглашение фонда с 25 производителями в 14 странах позволят выпустить 1,6 миллиарда доз вакцины в 2021 году.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».