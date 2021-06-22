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Евродепутат от Литвы: Мы будем держать режим Лукашенко под постоянно возрастающим давлением

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  • 22.06.2021, 7:32
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Евродепутат от Литвы: Мы будем держать режим Лукашенко под постоянно возрастающим давлением
ПЯТРАС АУШТРЯВИЧЮС
ФОТО: DELFI

Режим понимает только язык санкций.

Евросоюз утвердил санкции против 78 физлиц и 8 компаний, связанных с режимом Лукашенко. Также дан «зеленый свет» для введения секторальных санкций.

Сайт Charter97.org попросил евродепутата от Литвы Пятраса Ауштрявичюса оценить новые санкции против белорусского режима.

– Я бы назвал четвертый пакет санкций очень сильным посланием режиму Лукашенко и в то же время — выражением солидарности с белорусами. Разные направления и разные месседжи.

– В санкционный список попали и «кошельки Лукашенко». Им запрещен въезд на территорию ЕС, их счета в европейских банках будут заморожены. Как вы думаете, это сильный сигнал для окружения диктатора?

– Безусловно, это правильный посыл. Я бы назвал это абсолютно адекватной формой решения. Эти люди очень богаты они хотят быть богатыми, чтобы пользоваться всеми товарами и услугами европейского уровня, поэтому замораживание активов, закрытие для них Шенгенской зоны — это то, что нужно делать.

Подобные меры нужны не только против этих людей, а против более широкого круга, потому что есть олигархи, а есть более мелкие влиятельные фигуры в Беларуси, которые все еще прямо или косвенно поддерживают Лукашенко. Вот почему мы должны продолжать в том же духе. Они действительно понимают этот язык.

– Также дам «зеленый свет» на введение экономических санкций. Европарламент в своей резолюции выступал за еще большие ограничительные меры. Можно ли считать, что это своего рода аванс, а если режим не пойдет на уступки — последуют более жесткие действия?

– Я думаю, что в пятом пакете санкций будут секторальные и экономические санкции.

Европейский Союз должен держать режим Лукашенко только под возрастающим давлением, а не уменьшающимся. Цель этого давления и нашего послания Лукашенко — начать диалог с оппозицией, сесть за круглый стол.

Мы добиваемся абсолютно понятной вещи, которую нужно завершить как можно скорее, чтобы режим не угнетал людей еще больше. Поэтому я считаю, что это абсолютно правильное решение, и надеюсь, что Европейский Союз сделает что-то еще в будущем.

– Накануне встречи глав МИД ЕС звучали заявления, что Австрия блокирует жесткие меры против режима Лукашенко. Сегодняшнее решение — показатель единства ЕС?

– В значительной степени да, хотя подготовка этого решения была непростой. Австрия придерживалась другого мнения, но я рад, что позиция Евросоюза по поддержке белорусов оказалась очень единой. Я надеюсь, что страны учатся каким образом вести себя против диктаторов и таких репрессивных фигур, как Лукашенко. Это может быть очень хороший опыт для Европейского Союза в будущем.

– Главным требованием белорусских протестующих является освобождения политзаключенных и свободные выборы. Что еще ЕС может сделать для того, чтобы помочь белорусскому народу в достижении этих целей?

– Четвертым и пятым пакетами санкций мы, Европейский Союз, посылаем очень сильный сигнал Лукашенко, но нам еще нужно сделать что-то еще, чтобы помочь гражданскому обществу, активистам, особенно политзаключенным и членам их семей, чтобы преодолеть этот очень сложный период. Очень нужна прямая помощь.

Политическая поддержка, всякого рода организационная поддержка всех активистов, СМИ, которые все еще остаются и пишут о Беларуси, должны получить нашу поддержку безоговорочно. Санкции введены против режима, но наша помощь должна быть все более и более эффективной для людей в Беларуси, поэтому я считаю, что мы еще должны принимать правильные решения.

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