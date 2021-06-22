У Земли обнаружили геологическое «сердцебиение» 1 22.06.2021, 11:50

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Ученые измерили «пульс» нашей планеты.

Новое исследование геологических событий, которые происходили с Землей в древности, указывает на медленное устойчивое «сердцебиение» геологической активности каждые 27,5 млн лет. Речь про сгруппированные геологические события — массовые вымирания, вулканическую активность, реорганизацию литосферных плит, изменение уровня моря. К счастью, у нас еще есть время до следующего удара — около 20 млн лет, пишет eurekalert.org.

— Многие геологи считают, что геологические события случайны во времени. Но наше исследование предоставляет статистические доказательства общего цикла, предполагая, что эти геологические события коррелированы, а не случайны, — говорит ведущий автор исследования и геолог из Университета Нью-Йорка Майкл Рампино.

Команда ученых под его руководством проанализировала возраст 89 хорошо изученных геологических событий, которые происходили за последние 260 млн лет. Согласно полученному графику многие события, которые серьезно изменяли вид нашего мира, группировались вокруг геологически малых промежутков времени.

— Наши результаты показывают, что глобальные геологические события, как правило, коррелируют и, похоже, происходят импульсами с основным циклом около 27,5 миллиона лет.

С чем может быть связано такое разрушительное «сердцебиение» планеты? Пока у ученых нет конкретных ответов. В качестве гипотезы высказывают связь между «пульсом» Земли и астрономическими циклами, которые связаны с движениями Земли в Солнечной системе и галактике Млечный путь.

Рампино ранее выказывал идею, что древняя внутренняя активность Земли может быть вызвана столкновением планеты со сгустками темной материи в галактической плоскости, через которые планета проходит раз в 27,5 млн лет.

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