закрыть
22 июня 2021, вторник, 22:27
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Эстония направит в Литву дополнительную помощь для патрулирования границы с Беларусью

  • 22.06.2021, 21:31
  • 1,500
Эстония направит в Литву дополнительную помощь для патрулирования границы с Беларусью

Литва сообщает о росте нелегальной миграции через Беларусь.

Правительство Эстонии планирует направить в Литву пограничников и оборудование для помощи в патрулировании границы страны с Беларусью. Офицеры будут направлены в Литву в составе миссии пограничной службы ЕС Frontex.

Об этом сообщает эстонская общественная вещательная компания ERR News.

"Европейское агентство пограничной и береговой охраны действительно обратилось к государствам-членам, в том числе и к Эстонии, с просьбой привлечь дополнительную поддержку в охране литовской границы. Была запрошена поддержка в виде дополнительных должностных лиц и оборудования, которые, в частности, Эстония предлагает Литве", - заявила представитель пограничной службы Эстонии Хелен Нейдер-Веерме.

Литва сообщает о росте нелегальной миграции через Беларусь, а официальные лица Вильнюса утверждают, что минский режим причастен к облегчению пересечения границы в качестве способа давления на Литву.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин