В чем опасность индийского штамма коронавируса, который обнаружили в Беларуси 2 23.06.2021, 12:39

11,472

Хватит ли в стране аппаратов ИВЛ, если ситуация выйдет из-под контроля?

Индия — густонаселенная страна с плохими санитарными условиями. В этом тесном котле коронавирус мутировал, приобретал новые способности и характер. Теперь его называют вирусом, способным поставить на колени большинство вакцин. По словам создателей «Спутник V», индийский штамм более устойчив к антителам, пишет onliner.by.

— Индийский штамм опасен. У него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчивым к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость, — цитирует «РИА Новости» Александра Гинцбурга, директора научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Вместе с тем Гинцбург заверяет, что запас антител после вакцинации «Спутником V» достаточно высокий. И его хватит, чтобы защитить от всех известных штаммов коронавируса.

В комментарии для РБК профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова отметила, что функция легких падает гораздо быстрее в результате инфекции от нового штамма. А от первых симптомов до ухудшения состояния проходит 3—4 дня.

Ученые опасаются, что индийский штамм может ухудшить ситуацию с пандемией, которая, казалось, только начала улучшаться. Вакцины, тем не менее, будут эффективны против тяжелых форм COVID-19 и смертельных исходов.

Британская система здравоохранения уже отмечает, что за последнюю неделю число пациентов на вентиляции легких выросло на 41%. Вместе с тем растут и цифры госпитализации с COVID-19. Несмотря на массовую вакцинацию в стране. Сейчас в Великобритании полностью привиты от COVID-19 чуть менее половины населения.

Всего новый штамм коронавируса выявлен в нескольких десятках стран. Он характеризуется высокой заразностью и быстрым течением болезни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».