закрыть
23 июня 2021, среда, 14:49
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В чем опасность индийского штамма коронавируса, который обнаружили в Беларуси

2
  • 23.06.2021, 12:39
  • 11,472
В чем опасность индийского штамма коронавируса, который обнаружили в Беларуси

Хватит ли в стране аппаратов ИВЛ, если ситуация выйдет из-под контроля?

Индия — густонаселенная страна с плохими санитарными условиями. В этом тесном котле коронавирус мутировал, приобретал новые способности и характер. Теперь его называют вирусом, способным поставить на колени большинство вакцин. По словам создателей «Спутник V», индийский штамм более устойчив к антителам, пишет onliner.by.

— Индийский штамм опасен. У него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчивым к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость, — цитирует «РИА Новости» Александра Гинцбурга, директора научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.

Вместе с тем Гинцбург заверяет, что запас антител после вакцинации «Спутником V» достаточно высокий. И его хватит, чтобы защитить от всех известных штаммов коронавируса.

В комментарии для РБК профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова отметила, что функция легких падает гораздо быстрее в результате инфекции от нового штамма. А от первых симптомов до ухудшения состояния проходит 3—4 дня.

Ученые опасаются, что индийский штамм может ухудшить ситуацию с пандемией, которая, казалось, только начала улучшаться. Вакцины, тем не менее, будут эффективны против тяжелых форм COVID-19 и смертельных исходов.

Британская система здравоохранения уже отмечает, что за последнюю неделю число пациентов на вентиляции легких выросло на 41%. Вместе с тем растут и цифры госпитализации с COVID-19. Несмотря на массовую вакцинацию в стране. Сейчас в Великобритании полностью привиты от COVID-19 чуть менее половины населения.

Всего новый штамм коронавируса выявлен в нескольких десятках стран. Он характеризуется высокой заразностью и быстрым течением болезни.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин