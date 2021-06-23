В чем опасность индийского штамма коронавируса, который обнаружили в Беларуси

В чем опасность индийского штамма коронавируса, который обнаружили в Беларуси2
- 23.06.2021, 12:39
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Хватит ли в стране аппаратов ИВЛ, если ситуация выйдет из-под контроля?
Индия — густонаселенная страна с плохими санитарными условиями. В этом тесном котле коронавирус мутировал, приобретал новые способности и характер. Теперь его называют вирусом, способным поставить на колени большинство вакцин. По словам создателей «Спутник V», индийский штамм более устойчив к антителам, пишет onliner.by.
— Индийский штамм опасен. У него другой характер взаимодействия с нашими клетками. Он не разрушает клетки, а распространяется, переходя из одной клетки в другую, образуя многоядерные клетки, тем самым, когда он уже проник внутрь, он становится очень устойчивым к антителам, которые в крови циркулируют, в этом его хитрость, — цитирует «РИА Новости» Александра Гинцбурга, директора научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
Вместе с тем Гинцбург заверяет, что запас антител после вакцинации «Спутником V» достаточно высокий. И его хватит, чтобы защитить от всех известных штаммов коронавируса.
В комментарии для РБК профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова отметила, что функция легких падает гораздо быстрее в результате инфекции от нового штамма. А от первых симптомов до ухудшения состояния проходит 3—4 дня.
Ученые опасаются, что индийский штамм может ухудшить ситуацию с пандемией, которая, казалось, только начала улучшаться. Вакцины, тем не менее, будут эффективны против тяжелых форм COVID-19 и смертельных исходов.
Британская система здравоохранения уже отмечает, что за последнюю неделю число пациентов на вентиляции легких выросло на 41%. Вместе с тем растут и цифры госпитализации с COVID-19. Несмотря на массовую вакцинацию в стране. Сейчас в Великобритании полностью привиты от COVID-19 чуть менее половины населения.
Всего новый штамм коронавируса выявлен в нескольких десятках стран. Он характеризуется высокой заразностью и быстрым течением болезни.