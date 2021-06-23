Ученые нашли способ охладить крупные города 23.06.2021, 13:02

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Метод разработали специалисты из Университета Питтсбурга.

В крупных городах температура воздуха, как правило, выше на 2 – 4 градуса, чем в сельской местности. Чтобы снизить «эффект городского теплового острова», ученые придумали недорогой способ остудить город, сообщает издание Nature Communications.

Стратегию охлаждения с использованием отражающих поверхностей разработали инженеры из Университета Питтсбурга.

«Эффект городского теплового острова» происходит за счет того, что тротуары, жилые дома поглощают гораздо больше тепла, чем естественные природные поверхности. Жители мегаполисов вынуждены устанавливать кондиционеры и тратить воду, что плохо сказывается на экологии.

Чтобы высокая температура не создавала дополнительной угрозы, ученые предложили покрывать специальной пленкой или раствором стены и крыши домов, асфальт. Это защитит городскую инфраструктуру от перегрева.

В Лос-Анджелесе уже используют светоотражающие покрытия на главных улицах, однако в масштабах планеты эта технология может обойтись очень дорого. Инженеры в данном случае предлагают наносить покрытие только на те поверхности, которые находятся выше основного направления ветра. Холодные поверхности остудят теплый воздух, и он распространится на остальную часть города, которую не обработали раствором или не покрыли пленкой.

Именно эту стратегию авторы исследования предлагают использовать, чтобы добиться эффекта охлаждения и сэкономить средства.

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