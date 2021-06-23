В белорусских больницах — невыносимая жара
- 23.06.2021, 14:21
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Операции проходят, хотя это серьезное нарушение.
Подписчики телеграм-канала «Белые халаты» сообщают о невыносимой жаре в белорусских больницах:
«Хотелось бы поднять одну важную тему — микроклимат в помещениях учреждений здравоохранения, а конкретнее про температурный режим.
Согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь 73 от 2017 года, температура в операционных, палатах пробуждения, палатах РАО должна быть +21-24.
В то же время, в БСМП г. Витебска температура в операционной +29, в реанимации и палате пробуждения +30. Кондиционеры не работают, причем если верить старожилам — не работали с самого открытия. При всем этом проходят плановые операции, хотя это нарушение приказа МЗ РБ.
В холодный период ситуации такая же — в операционных температура ниже положенной, но операции проходят. Хотелось бы уточнить, какие последствия могут иметь свежие послеоперационные потные раны? И насколько тепловые удары медсестер и врачей важнее ремонта кондиционеров?»