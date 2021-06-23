В белорусских больницах — невыносимая жара 23.06.2021, 14:21

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иллюстрационное фото

Операции проходят, хотя это серьезное нарушение.

Подписчики телеграм-канала «Белые халаты» сообщают о невыносимой жаре в белорусских больницах:

«Хотелось бы поднять одну важную тему — микроклимат в помещениях учреждений здравоохранения, а конкретнее про температурный режим.

Согласно постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь 73 от 2017 года, температура в операционных, палатах пробуждения, палатах РАО должна быть +21-24.

В то же время, в БСМП г. Витебска температура в операционной +29, в реанимации и палате пробуждения +30. Кондиционеры не работают, причем если верить старожилам — не работали с самого открытия. При всем этом проходят плановые операции, хотя это нарушение приказа МЗ РБ.

В холодный период ситуации такая же — в операционных температура ниже положенной, но операции проходят. Хотелось бы уточнить, какие последствия могут иметь свежие послеоперационные потные раны? И насколько тепловые удары медсестер и врачей важнее ремонта кондиционеров?»

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