В РФ заболеваемость COVID-19 подскочила на 30% за неделю 3 23.06.2021, 19:34

1,710

фото: РИА НОВОСТИ

Почти половина новых случаев коронавируса приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.

Заболеваемость COVID-19 в России выросла почти на 30% за неделю. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду, 23 июня, передает korrespondent.net.

"За прошедшие три недели мы фиксируем рост заболеваемости, который стал особенно выражен на прошедшей неделе. По ее итогам показатель заболеваемости составил 76,2 случая на 100 тыс. населения - это на 29,2% больше, чем на предыдущей неделе", - сказала Голикова.

По ее словам, среднесуточный показатель заболеваемости в России за последнюю неделю поднялся на 31,2%.

"Более 47% случаев зарегистрировано на территории города Москвы, затем следуют Московская область и город Санкт-Петербург", - добавила чиновница.

В то же время смертность от коронавируса выросла в России на 21,3% за последнюю неделю.

Голикова считает причиной сложившейся ситуации несоблюдение населением ограничительных мер.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».