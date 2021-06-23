Украина впервые в истории вышла в плей-офф Евро 8 23.06.2021, 21:07

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Robert Ghement, Pool / AP Photo

Сыграть в плей-офф украинцам позволили поражение поляков и победа испанцев.

Сборная Швеции со счетом 3:2 обыграла команду Польши в матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы и вышла в плей-офф турнира с первого места в квартете Е.

Дублем в составе победителей отметился Эмиль Форсберг (2-я, 59-я минуты), еще один гол забил Виктор Классон (90+4), у поляков отличился Роберт Левандовский (61, 84).

Сборная Украины пробилась в плей-офф чемпионата Европы-2020. Украинцы завершили групповой этап минимальным поражением от национальной команды Австрии, тем самым уступив ей вторую строчку и заняв итоговое третье место в квартете «C». В матче с австрийцами «сине-желтых» устраивала даже ничья.

Поражение поляков и победа испанцев позволила в плей-офф сыграть Украине.

В матче Словакии и Испании Украину не устраивала ничья. Желательно было, чтобы победа была одержана любым из этих коллективов с разницей в два мяча. Тогда Украина получала явное преимущество по разнице забитых и пропущенных мячей и проходила в плей-офф по этому показателю. Украинцев могла устроить и победа в один мяч, если поединок Словакии и Испании оказался бы нерезультативным. Испанцы же разгромили словаков — 5:0.

Польша не должна была одержать победу над Швецией. В случае виктории поляков сборная Украины покидала бы ЧЕ-2020, впрочем, как и в случае ничейного результата в матче Словакия — Испания. Шведы вырвали победу в игре с поляками — 3:2.

Таким образом, команда Шевченко обошла в рейтинге сборных, занявших в своих группах третьи места, Словакию и Финляндию.

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