Российскому картонному тигру «подпалили усы» в Черном море 1 24.06.2021, 9:09

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Фото : Crown copyright

Британия дезавуировала кремлевский вброс об «обстреле» своего эсминца.

Увязшая в грязевых потоках в уничтоженном за годы оккупации Крыму, российская военщина пытается отвлечь внимание мировой общественности от катастрофы на полуострове. Для этих целей запущена информационно-психологическая операция вокруг британского эсминца УРО «Дефендер», который через украинские территориальные воды возле мыса Фиолент осуществлял плановый переход из Одессы в направлении Грузии. Из материалов, распространенной российской пропагандой дезинформации, должно быть сформировано впечатление о высоком уровне боевой готовности ЧФ РФ, и бдительности ФСБ на оккупированной территории. Якобы российский сторожевой корабль выполнил предупредительные стрельбы, а тактический бомбардировщик Су-24М даже метнул четыре ОФАБ-250 по курсу «Дефендера». В итоге эсминец вроде бы сменил траекторию движения. Бравые путинские военспецы уже даже начали сверлить дырки на погонах для новых звезд за отражение угрозы НАТО, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

ИПСО начала раскручивать информационная агентура ГРУ и ФСБ разного калибра. Фронтмены пропагандисткой работы, типа Коца, возбудились от того, что британцы не признают российской оккупации Крыма, и даже призвали «давить англичанку», действующую под протекцией США. Этим он косвенно подтверждает, что встреча в Женеве стала холодным душем для «обнуленца», которого призвали занять свое скромное место в тайге и сидеть поглубже в бункере. Еще один «военкор» Поддубный распинался об эффективности ОФАБ в качестве переговорного средства, да и вообще по его мнению нужно было бортонуть «Дефендер», как в 1988 году СКР «Беззаветный» и «СКР-6» осуществили навал на американский ракетный крейсер «Йорктаун» и эсминец «Кэрон». Вот только пропагандист забывает сказать, что тогда американские корабли все равно совершили проход через советские территориальные воды… Более мелкие информационные клопы ГРУ выдали на гора тезис о том, что состоялся успешный «тест-драйв», и не только Крым, но и Балтика может спать спокойно.

К сонму творцов ИПСО подключилася даже известный гоблин и казнокрад Аксенов, дни которого на посту уже, кстати, сочтены. Он с пеной у рта рассказывал какой непреступной крепостью является Крым. Лучше бы лодочник «камни с неба» разгребал на улицах Керчи и по линии ЮБК, хотя его признания о милитаризации Крыма будут очень востребованы на трибунале над путинской кликой.

Но у всей описанной информационной возни есть проблема. Британская сторона, поддерживающая режим свободы мореплавания в международных водах и хорошо понимающая возможности российской военщины отрицает сам факт инцидента. Действительная картина представляется так: «стрельбы в непосредственной близости от британского корабля не было, и он прошел сквозь территориальные воды близ Крыма, не меняя курса. Хотя вокруг эсминца кружили более 20 российских самолетов, а корабли ВМС РФ временами подходили на расстояние не более 90 метров. Вот собственно и все.

В сухом остатке российскому картонному тигру подпалили усы, показав: Черное море это совсем не внутренне озеро России, и Москве пора бы зарубить эту истину себе на носу. НАТО будет и дальше охранять свободу мореплавания в данном районе, и углублять сотрудничество с партнерами.

В контексте событий 23 июня также следует указать факт проведения в эти же дни 9-й Московской конференции по международной безопасности. Путин рассказал о наращивании военного потенциала у границ России, и бинго, вот живой пример. В свою очередь Шойгу высказал идею об усилении военного противостояния в Европе, и деление мира на альянсы «своих» и «чужих». Глава Генштаба ВС РФ Герасимов рассказал о возросшей активности ВМС НАТО у границ России, в том числе в Черном и Балтийском морях. После прослушивания этих спичей становится ясно и понятно, кто и для чего соорудил ИПСО с британским эсминцем, чтобы выглядеть солиднее и отвлекать от внутренних проблем электорат перед осенними выборами в Госдуму.

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