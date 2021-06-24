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Больше пяти миллионов человек стали миллионерами во время пандемии COVID-19

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  • 24.06.2021, 10:57
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Больше пяти миллионов человек стали миллионерами во время пандемии COVID-19

Восстановление фондовых рынков и стремительный рост цен на недвижимость помогли увеличить их благосостояние.

В 2020 году более 5 млн человек во всем мире стали миллионерами, несмотря на экономический ущерб от пандемии COVID-19. Об этом говорится в исследовании глобального инвестиционного банка Credit Suisse.

Отмечается, что в то время как многие бедные люди стали еще беднее, число миллионеров во всем мире увеличилось на 5,2 млн и к концу 2020 года достигло 56,1 млн. Восстановление фондовых рынков и стремительный рост цен на недвижимость помогли увеличить их благосостояние.

Общее количество миллионеров, по оценке Credit Suisse, может быть выше оценок других организаций, поскольку оно включает как инвестиционные, так и неинвестиционные активы, такие как дома, занимаемые владельцами, поясняет британская телерадиокомпания BBC.

В исследовании также сообщается, что общее мировое богатство выросло на 7,4%, а число лиц со сверхвысоким уровнем собственного капитала (имеющие инвестиционные активы более $30 млн) в мире выросло в 2020 году на 24%, что является самым быстрым темпом роста с 2003 года.

Экономист и автор доклада Энтони Шоррокс заявил, что пандемия оказала "острое краткосрочное влияние на мировые рынки", но добавил, что это "в значительной степени изменилось к концу июня 2020 года".

"Мировое богатство не только оставалось стабильным перед лицом таких потрясений, но и фактически быстро увеличивалось во второй половине года", – цитирует его BBC.

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