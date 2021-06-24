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Энергетические предприятия Беларуси хронически недополучают выручку вовремя

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  • 24.06.2021, 11:15
Энергетические предприятия Беларуси хронически недополучают выручку вовремя

Долги за энергоресурсы превышают пять миллиардов рублей.

Власти посчитали, какие суммы задолжали предприятия-флагманы за поставленные топливно-энергетические ресурсы. Качество долгов оставляет желать лучшего. Состояние долга за поставленные энергоносители отражает кредиторка за топливно-энергетические ресурсы, пишет banki24.by.

На 1 мая 2021 года она составила 5,194 млрд BYN. За скользящий год (12 месяцев) данная кредиторка выросла на 24,6%. Максимальный за всю историю размер кредиторки за энергоносители чиновники фиксировали 1 марта 2021-го (5,666 млрд BYN).

Таким образом, актуальное значение находится недалеко от исторического рекорда. В прошлой пятилетке тоже отмечался рост кредиторки: за 2020-й — на 9,7%, за 2019-й — на 16,5%, за 2018-й — на 0,2%, за 2017-й — на 1,2%, за 2016-й — на 57,6%.

В целом за 5 лет объем кредиторки за энергоносители увеличился вдвое. Значительный рост обязательств объясняется в том числе девальвацией белорусского рубля. За львиную долю энергоносителей Беларусь платит в валюте.

Соответственно, обесценение «зайчика» увеличивает размеры долга в рублевом эквиваленте. По сумме кредиторки за энергоносители лидируют флагманы Гомельской и Витебской областей. На 1 мая задолженность по Гомельщине составила 1,632 млрд BYN, по Витебщине — 1,269 млрд BYN.

Две трети долгов за энергоносители концентрирует промышленность. На отчетную дату флагманы промышленности накопили задолженность в размере 3,462 млрд BYN. Среди отраслей белорусской промышленности крупнейший объем кредиторки имели нефтепереработка и энергетика.

В первой отрасли кредиторка достигла 1,369 млрд BYN, во второй — 1,250 млрд BYN. Значительный размер долга связан с потреблением указанными отраслями промышленности углеводородного сырья из России. Энергосистема в основном работает на природном газе, а НПЗ закупают нефть. Так как не всегда расчеты идут мгновенно за поставками, образуется некоторая кредиторка.

В сельском хозяйстве кредиторка за энергоносители составила 754,5 млн BYN, в оптовой торговле — 303,7 млн BYN, в розничной торговле — 229,6 млн BYN, на транспорте — 266,4 млн BYN. Для предприятий-флагманов характерна довольно высокая доля просроченной задолженности за энергоносители.

На 1 мая эта доля составила 20,2%, то есть каждый пятый рубль имел пропущенные сроки уплаты. В денежном выражении просрочка на 1 мая составила 1,049 млрд BYN. Практически все проблемные обязательства страны формировали два вида деятельности — промышленность (509,4 млн BYN) и сельское хозяйство (400 млн BYN).

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