Посол Польши шутливой картинкой ответил послу Швеции на мем о сборной Украины

Посол Польши шутливой картинкой ответил послу Швеции на мем о сборной Украины1
- 24.06.2021, 11:56
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Дипломаты оценили спортивный юмор друг друга.
Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий шутливой картинкой ответил на твит посла Швеции Тобиаса Тайберга по поводу выхода сборной Украины в плей-офф Евро-2020, пишет nv.ua.
Шведский посол у себя в Twitter опубликовал картинку, на которой изображена бригада строителей, где работает только один (сборная Швеции), остальные наблюдают (сборная Украины). Свой мем он подписал: «Всегда рады помочь».
Always happy to oblige! pic.twitter.com/mJmomiLADr— Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021
Польский посол ответил Тибергу своей картинкой: на фото изображен злой игрок сборной Польши Камиль Глик и подпись: «Улыбается по-польски».
June 23, 2021
Сборная Украины впервые в истории пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 по футболу после побед Испании над Словакией и Швеции над Польшей в заключительном туре группового этапа.
В случае победы над Швецией в плей-офф вышли бы поляки и оставили бы сборную Украины за бортом турнира.