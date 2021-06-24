Посол Польши шутливой картинкой ответил послу Швеции на мем о сборной Украины 1 24.06.2021, 11:56

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Дипломаты оценили спортивный юмор друг друга.

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий шутливой картинкой ответил на твит посла Швеции Тобиаса Тайберга по поводу выхода сборной Украины в плей-офф Евро-2020, пишет nv.ua.

Шведский посол у себя в Twitter опубликовал картинку, на которой изображена бригада строителей, где работает только один (сборная Швеции), остальные наблюдают (сборная Украины). Свой мем он подписал: «Всегда рады помочь».

Always happy to oblige! pic.twitter.com/mJmomiLADr — Tobias Thyberg (@TobiasThyberg) June 23, 2021

Польский посол ответил Тибергу своей картинкой: на фото изображен злой игрок сборной Польши Камиль Глик и подпись: «Улыбается по-польски».

Сборная Украины впервые в истории пробилась в 1/8 финала чемпионата Европы-2020 по футболу после побед Испании над Словакией и Швеции над Польшей в заключительном туре группового этапа.

В случае победы над Швецией в плей-офф вышли бы поляки и оставили бы сборную Украины за бортом турнира.

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