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Как режим зарабатывает на контрабанде сигарет

  • 24.06.2021, 17:35
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Как режим зарабатывает на контрабанде сигарет

При этом международная статистика говорит, что официально страна почти не экспортирует сигареты.

Издание «Настоящее время» узнало, как работает контрабанда белорусских сигарет с оборотом в сотни миллионов долларов.

Несколько лет назад белорусские власти засекретили данные о табачном производстве, затем заявляли, что «есть спрос из стран ЕС», и разрешили приближенному к Таракану бизнесмену построить еще одну табачную фабрику. Сейчас международная статистика говорит, что официально Беларусь почти не экспортирует сигареты, а страны ЕС и Россия заявляют о росте крупных потоков сигаретной контрабанды, которые часто спрятаны в грузах государственных предприятий.

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