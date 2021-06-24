Виктор Бабарико выступит с последним словом 28 июня2
- 24.06.2021, 18:38
- 3,908
В суде объявлен перерыв.
Виктор Бабарико выступит с последним словом 28 июня. Ожидалось, что свое последнее слово перед приговором бывший председатель правления «Белгазпромбанка» и кандидат в президенты Беларуси скажет 24 июня.
Во время заседания прошли прения сторон, после чего, по информации официального телеграм-канала Виктора Бабарико, судья объявил перерыв до 10 часов утра понедельника, 28 июня.
Гособвинение запросило для экс-кандидата в президенты 15 лет лишения свободы.