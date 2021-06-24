Виктор Бабарико выступит с последним словом 28 июня 2 24.06.2021, 18:38

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Виктор Бабарико

Фото: babariko.by

В суде объявлен перерыв.

Виктор Бабарико выступит с последним словом 28 июня. Ожидалось, что свое последнее слово перед приговором бывший председатель правления «Белгазпромбанка» и кандидат в президенты Беларуси скажет 24 июня.

Во время заседания прошли прения сторон, после чего, по информации официального телеграм-канала Виктора Бабарико, судья объявил перерыв до 10 часов утра понедельника, 28 июня.

Гособвинение запросило для экс-кандидата в президенты 15 лет лишения свободы.

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