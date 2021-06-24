закрыть
24 июня 2021, четверг, 19:54
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

В Минске с 25 июня начинают работать дополнительные пункты вакцинации

  • 24.06.2021, 19:14
В Минске с 25 июня начинают работать дополнительные пункты вакцинации

Вот где можно будет привиться.

В Минске с пятницы, 25 июня, начинают работать дополнительные пункты вакцинации против коронавируса. Они откроются в крупных торговых сетях, а также в развлекательных центрах. Информация об этом была размещена в телеграм-канале «Минск. Официально».

Сделать прививку против коронавируса в Минске с 25 июня можно будет по следующим адресам:

ЦУМ (проспект Независимости, 54);

Комаровский рынок (улица В. Хоружей, 8);

ГУМ (проспект Независимости, 21);

«Галерея Минск» (проспект Победителей, 9);

Торговый центр «МОМО» (Партизанский проспект, 150а);

В Мингорисполкоме уточнили, что список адресов будет дополнен.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин