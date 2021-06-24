В Минске с 25 июня начинают работать дополнительные пункты вакцинации
- 24.06.2021, 19:14
Вот где можно будет привиться.
В Минске с пятницы, 25 июня, начинают работать дополнительные пункты вакцинации против коронавируса. Они откроются в крупных торговых сетях, а также в развлекательных центрах. Информация об этом была размещена в телеграм-канале «Минск. Официально».
Сделать прививку против коронавируса в Минске с 25 июня можно будет по следующим адресам:
ЦУМ (проспект Независимости, 54);
Комаровский рынок (улица В. Хоружей, 8);
ГУМ (проспект Независимости, 21);
«Галерея Минск» (проспект Победителей, 9);
Торговый центр «МОМО» (Партизанский проспект, 150а);
В Мингорисполкоме уточнили, что список адресов будет дополнен.