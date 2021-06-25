Экономист о реакции властей на санкции: Надувание щек 1 25.06.2021, 15:17

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Лев Марголин

Секторальные санкции со стороны ЕС еще могут быть расширены.

Экономист Лев Марголин заявил «Салiдарнасцi», что введение секторальных санкций ЕС станет для экономики Беларуси «достаточно болезненным ударом». Хотя и не отрицает, что с учетом резонанса вокруг инцидента с самолетом Ryanair ограничения могли быть более жесткими.

– Но надо понимать, что Евросоюз – это три десятка стран, между которыми нужно найти компромисс. Можно допустить, что недовольство санкциями против Беларуси (пусть и молчаливо) высказывала, например, Австрия. Поэтому мы не увидели более широких санкций против банковской сферы (в черный список попали только государственные банки – Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк) и не попали частные, среди которых Приорбанк), – сказал Марголин.

Вместе с тем он подчеркнул:

– Но то, что было принято, было сделано впервые со стороны ЕС. Секторальные санкции – беспрецедентный шаг в отношении Беларуси, который будет иметь значительные последствия для белорусских властей. Это достаточно болезненный удар.

Недавно премьер-министр Роман Головченко рассказал, что в правительстве допускают падение экономики в результате санкций на 3%. Но Марголин называет эти оценки оптимистичными.

– Думаю, удержаться в заявленных рамках не удастся. Лукашенко вообще говорил, что падения экономики быть не должно. Можно подумать, что если заставить людей работать круглосуточно, это что-то поменяет. Не поменяет. Для производства нужны рынки сбыта, инвестиции, оборудование, запасные части. Беларусь – открытая экономика, это не Китай, и даже не Россия, жить без импорта и экспорта она не сможет. Поэтому все, что говорят власти по поводу безболезненных последствий санкций, – это не более чем надувание щек, – сказал экономист.

Марголин полагает, что власти смогут рассчитывать на существенную помощь России, которая ждет ослабления белорусской экономики, чтобы вынудить Минск к углублению интеграции. Также эксперт не исключает, что секторальные санкции со стороны ЕС еще могут быть расширены «в том случае, если будет продолжение теперешней ситуации с нелегальными мигрантами, контрабандой сигарет».

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