закрыть
25 июня 2021, пятница, 16:05
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Экономист о реакции властей на санкции: Надувание щек

1
  • 25.06.2021, 15:17
  • 4,478
Экономист о реакции властей на санкции: Надувание щек
Лев Марголин

Секторальные санкции со стороны ЕС еще могут быть расширены.

Экономист Лев Марголин заявил «Салiдарнасцi», что введение секторальных санкций ЕС станет для экономики Беларуси «достаточно болезненным ударом». Хотя и не отрицает, что с учетом резонанса вокруг инцидента с самолетом Ryanair ограничения могли быть более жесткими.

– Но надо понимать, что Евросоюз – это три десятка стран, между которыми нужно найти компромисс. Можно допустить, что недовольство санкциями против Беларуси (пусть и молчаливо) высказывала, например, Австрия. Поэтому мы не увидели более широких санкций против банковской сферы (в черный список попали только государственные банки – Беларусбанк, Белинвестбанк и Белагропромбанк) и не попали частные, среди которых Приорбанк), – сказал Марголин.

Вместе с тем он подчеркнул:

– Но то, что было принято, было сделано впервые со стороны ЕС. Секторальные санкции – беспрецедентный шаг в отношении Беларуси, который будет иметь значительные последствия для белорусских властей. Это достаточно болезненный удар.

Недавно премьер-министр Роман Головченко рассказал, что в правительстве допускают падение экономики в результате санкций на 3%. Но Марголин называет эти оценки оптимистичными.

– Думаю, удержаться в заявленных рамках не удастся. Лукашенко вообще говорил, что падения экономики быть не должно. Можно подумать, что если заставить людей работать круглосуточно, это что-то поменяет. Не поменяет. Для производства нужны рынки сбыта, инвестиции, оборудование, запасные части. Беларусь – открытая экономика, это не Китай, и даже не Россия, жить без импорта и экспорта она не сможет. Поэтому все, что говорят власти по поводу безболезненных последствий санкций, – это не более чем надувание щек, – сказал экономист.

Марголин полагает, что власти смогут рассчитывать на существенную помощь России, которая ждет ослабления белорусской экономики, чтобы вынудить Минск к углублению интеграции. Также эксперт не исключает, что секторальные санкции со стороны ЕС еще могут быть расширены «в том случае, если будет продолжение теперешней ситуации с нелегальными мигрантами, контрабандой сигарет».

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Слава героям!
Слава героям! Ирина Халип
Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип