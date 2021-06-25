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Белорусы столкнулись с проблемой покупки некоторых лекарств

  • 25.06.2021, 18:06
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Белорусы столкнулись с проблемой покупки некоторых лекарств

Речь идет о разных препаратах: от капель для носа до лекарств для лечения болезней желудка и суставов.

После того, как из-за принудительной посадки самолета Ryanair в Минске многие страны прекратили авиасообщение с Беларусью, пользователи интернета стали писать о проблемах покупки импортных лекарств в белорусских аптеках. Intex-press выяснила, как с этим обстоят дела в Барановичах

С тех пор, как в нашу страну пришел коронавирус, тема отсутствия или дефицита в белорусских аптеках тех или иных лекарственных средств, особенно импортных, стала подниматься периодически.

Но до закрытия воздушного пространства Беларуси казалось, что все в этом плане более-менее успокоилось. Однако в последнее время пользователи социальных сетей стали снова поднимать проблему нехватки или отсутствия лекарств в белорусских аптеках.

«Очень страшно, потому что это лекарство нечем заменить»

Чтобы выяснить, как с этим обстоят дела в Барановичах, журналисты провели опрос в социальных сетях. И более 30 человек рассказали нам о том, что в последнее время столкнулись с теми или иными проблемами поиска или покупки нужных лекарств, в основном импортного производства. Речь шла о совершенно разных препаратах: от капель для носа до противосудорожных препаратов и лекарств для лечения болезней желудка и суставов.

О дефиците лекарств рассказали даже люди, борющиеся с онкологическими заболеваниями. Так,Ольга сказала, что несколько месяцев не может продолжить курс химиотерапии, потому что ни в аптеках, ни в больницах нет не только импортного препарата – даже его отечественного аналога.

– Необходимый мне противоопухолевый препарат для лечения разных видов рака, как импортный, так и отечественного производства, отсутствует и в белорусских аптеках, и во всех областных больницах, – сообщила женщина. – Когда он появится – неизвестно, в аптеке лишь разводят руками. И это очень страшно, потому что лекарство нечем заменить, только оно мне помогает.

При этом белорусов возмущает, что, зная положение дел, многие врачи продолжают выписывать дефицитные препараты.

– Мне выписали импортные препараты для лечения желудка. А в аптеке сказали, что в Беларуси эти лекарства даже не зарегистрированы! – рассказал горожанин Руслан. – Но врач сказал: хочешь вылечиться, нужны именно эти препараты, а не аналоги. Поэтому пришлось разными способами их добывать в России и доставлять сюда.

И это далеко не единственный случай.

– Около недели назад моему ребенку врач назначила капли в комплексной терапии при обострении хронического тонзиллита. Она сразу предупредила, что, скорее всего, в Беларуси этот препарат мы не найдем. Так и получилось, – рассказала жительница Барановичей Виктория. – Но так как проблема у ребенка серьезная и капли были нужны очень срочно, мы подняли на уши всех друзей и знакомых за границей. В итоге нам их купили в России и передали через водителя.

«Не видим никакой проблемы»

Но во всех крупнейших аптеках города заверили, что «особого повода для беспокойства нет», а проблемы с поставкой каких-либо импортных препаратов в данный момент отсутствуют.

– Это какой-то надуманный вопрос, раздуть можно все, что угодно. Никакого ажиотажа, повышенного спроса или дефицита лекарств в аптеках в данный момент нет, – сказали в одной из государственных аптек Барановичей. – Договоры подписаны, все препараты закупаются и поставляются в розничную сеть. Не видим никакой проблемы.

Лишь в одной частной аптеке сказали, что периодически возникают проблемы с поставками импортных лекарств.

– Некоторые препараты из-за границы, конечно, завозят, но их количество достаточно ограничено, – рассказала фармацевт. – Поставки импорта в аптеки давно сокращены, поэтому большинство нашего ассортимента составляют белорусские аналоги.

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