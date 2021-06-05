Мир на пороге нового технологического прорыва 5.06.2021, 18:56

Новое поколение батарей изменит качественно многие аспекты нашей жизни.

Вот-вот появится новое поколение сотовых телефонов, а электромобили улучшат технические параметры. Самым востребованным продуктом до 2025 года станут очевидно литиевые аккумуляторы нового типа, пишет сайт detaly.co.il.

В 2019 году Нобелевскую премию по химии получили трое разработчиков литий-ионных заряжаемых аккумуляторов. Их первые модели были внедрены почти 30 лет назад, а в 2000-х именно они стали главным толчком научно-технического прогресса. Пылесосы, дрели, электросамокаты и многие другие приборы, инструменты и гаджеты сегодня работают на таких батареях.

Но телефонам, которые становятся все лучше, нужны новые батареи с большей плотностью энергии, быстрее заряжаемые, легче нынешних (это особо важно для автомобилей) и желательно не такие дорогостоящие. Значит, необходим другой тип аккумуляторов: нынешние литий-ионные практически полностью раскрыли свой потенциал - так полагают сегодня инженеры. И на смену им разработаны литиевые твердотельные аккумуляторы.

Они считаются более безопасными – менее пожароопасны, и в то же время не боятся очень низких температур. Их форму легче приспособить к потребностям того или иного автомобиля, они легче, а для переработки после службы пригодна нынешняя инфраструктура утилизации. Ресурс хода автомобиля на таком аккумуляторе вырастет на 80 процентов, а время зарядки сократится до 20 минут.

Например, аккумулятор фирмы Quantum Space заряжается до 80 процентов емкости за 15 минут, и после 800 зарядок все еще сохраняет 80 процентов своих возможностей. В компании Hitachi Zosen утверждают, что смогли установить рекорд экономичности, повысив емкость твердотелых литиевых батарей в 7 раз. А Блумберг сообщает, что при промышленных масштабах производство батарей нового поколения обойдется в 2-2.5 раза дешевле, чем нынешних. Плотность энергии в них – почти вдвое выше, чем у нынешних литий-ионных.

Очень многие компании работают сейчас в этом направлении. Toyota, например, рассчитывает уже в 2022 году первой в мире представить концепцию автомобиля на аккумуляторе нового типа. В компании надеются, что он сможет ехать 500 км без подзарядки, и заряжаться за 10 минут. За ней «гонятся» BMW и Ford, которые несколько недель назад инвестировали в Solid Power – основанная в 2012 году в Колорадо, эта фирма считается ведущим в мире разработчиком и производителем таких аккумуляторов, способных уже в ближайшее время обеспечить нам всем значительное повышение качества многих товаров.

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