Вудкрофт возглавил сборную Беларуси по хоккею 11 7.06.2021, 13:34

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Крэйг Вудкрофт

Утвержден тренерский штаб национальной сборной Беларуси.

На заседании исполкома ФХБ, прошедшем 7 июня, был утвержден тренерский штаб национальной сборной Беларуси на период подготовки и на квалификацию к ОИ-2022, пишет «Трибуна».

К играм команду поведет штаб минского «Динамо» во главе с Крэйгом Вудкрофтом.

Ранее должность главного тренера национальной команды покинул Михаил Захаров.

Напомним, с 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.

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