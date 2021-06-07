Вудкрофт возглавил сборную Беларуси по хоккею

Вудкрофт возглавил сборную Беларуси по хоккею11
- 7.06.2021, 13:34
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Утвержден тренерский штаб национальной сборной Беларуси.
На заседании исполкома ФХБ, прошедшем 7 июня, был утвержден тренерский штаб национальной сборной Беларуси на период подготовки и на квалификацию к ОИ-2022, пишет «Трибуна».
К играм команду поведет штаб минского «Динамо» во главе с Крэйгом Вудкрофтом.
Ранее должность главного тренера национальной команды покинул Михаил Захаров.
Напомним, с 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.