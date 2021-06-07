закрыть
7 июня 2021, понедельник, 17:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Вудкрофт возглавил сборную Беларуси по хоккею

11
  • 7.06.2021, 13:34
  • 3,982
Вудкрофт возглавил сборную Беларуси по хоккею
Крэйг Вудкрофт

Утвержден тренерский штаб национальной сборной Беларуси.

На заседании исполкома ФХБ, прошедшем 7 июня, был утвержден тренерский штаб национальной сборной Беларуси на период подготовки и на квалификацию к ОИ-2022, пишет «Трибуна».

К играм команду поведет штаб минского «Динамо» во главе с Крэйгом Вудкрофтом.

Ранее должность главного тренера национальной команды покинул Михаил Захаров.

Напомним, с 26 по 29 августа белорусам предстоит побороться за единственную путевку на Олимпиаду с командами Словакии, Австрии и Польши. Турнир в квалификационной группе D примет Братислава.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович