Китайские власти решили уничтожить многомиллиардную индустрию 2 7.06.2021, 19:29

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фото: fxteam.ru

Регулирующие органы решили уничтожить китайские интернет-сервисы образования.

Власти Китая устроили крах многомиллиардной индустрии онлайн-образования. Запреты затронули крупнейшие компании, которые за несколько лет создали в стране «империю» частного репетиторства, пишет Forbes.

Регулирующие органы решили уничтожить китайские интернет-сервисы образования. Индустрия за несколько месяцев потеряла около 27 миллиардов долларов. Сильнейший удар пришелся на три национальных компании: Gaotu, TAL Education и New Oriental Education & Technology.

Первая потеряла из-за санкций властей 90 процентов своей стоимости. Капитал владельца Gaotu 49-летнего Ларри Сяндонга Чен сократился с начала 2021 года с 16,5 до 1,6 миллиарда долларов. Холдинг TAL Education, который предоставляет услуги репетиторства учащимся начальной и средней школы, потерял за тот же период более 60 процентов стоимости. Владелец сервиса New Oriental Education & Technology Минхонг Ю из-за решения китайских властей лишился 2,1 миллиарда долларов.

Действия правящей партии последовали за призывами председателя КНР Си Цзиньпина облегчить бремя школьников во внеучебное время. Аналитики исследовательской компании Blue Lotus Capital Advisors в Шэньчжэне подчеркивают, что ограничениями частного репетиторства власти борются с мошенничеством и злоупотреблением в ценовой политике со стороны интернет-бизнеса.

Технологическим гигантам Gaotu, TAL Education и New Oriental Education & Technology в апреле назначили максимальные штрафы за мухлеж с ценами на онлайн-курсы — по 76,9 тысячи долларов. В начале июня 15 частных репетиторских фирм, включая Zuoyebang, которую поддерживает Alibaba, и спонсируемую Tencent компанию Yuanfudao, суммарно оштрафовали на 5,73 миллиона долларов.

Закручивание гаек в интернет-бизнесе со стороны правительства Китая продолжается несколько месяцев. Противоречия властей и предпринимателей усилились из-за конфликта владельца Alibaba Джека Ма с национальным регулятором в области информационных технологий. За этим последовал срыв IPO дочерней организации Alibaba, запреты для сотни приложений и сервисов, которые якобы несут угрозу личным данным жителей. Из-за давления властей Джек Ма в конце мая объявил о своем уходе с поста президента элитной бизнес-академии, которую он основал несколько лет назад.

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