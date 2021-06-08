Ученые в США заявили, что почти уверены в искусственном происхождении коронавируса 5 8.06.2021, 7:33

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Патоген SARS-CoV-2 имеет генетический след, который прежде никогда не наблюдался у коронавирусов естественного происхождения.

Об этом говорится в статье доктора Стивена Куэя и профессора физики Калифорнийского университета в Беркли Ричарда Мюллера, опубликованной в воскресенье, 6 июня, в The Wall Street Journal, пишут «Известия».

«Фактически во всем классе коронавирусов, в который входит и CoV-2, так и не нашлась комбинация CGG-CGG, которая возникла бы естественным путем. Это означает, что обычный способ приобретения вирусами новых навыков в данном случае не работает», — заявили авторы статьи.

По словам ученых, основанный на научных заключениях вывод усиливает доводы тех, кто считает, что поразившая мир пандемия COVID-19 стала следствием утечки из лаборатории китайского Уханьского института вирусологии, где, возможно, могли проводиться эксперименты по «усилению вирусов».

Новый коронавирус прошел долгий период адаптации, прежде чем распространиться в человеческой среде, заявили Куэй и Мюллер.

Исследователи считают, что этому существует только одно объяснение: естественная эволюция вируса была смоделирована, патоген был выращен на человеческих клетках до достижения максимальной эффективности. Подобный сценарий характерен для лабораторий, исследующих мутации вирусов с приобретением функций, заключили ученые.

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