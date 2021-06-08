Белорусы 18 месяцев подряд покупают валюту 8.06.2021, 9:18

Нацбанк подытожил статистику о состоянии ЗВР и внутреннего валютного рынка.

Данные оказались весьма интересными. По информации регулятора в мае официальные резервы увеличились на 485,2 млн USD. Нацбанк объяснил это покупкой валюты на бирже, увеличением стоимости золота и поступлением валюты в бюджет, пишет banki24.by.

В самом деле, цена золота на мировом рынке за май увеличилась на 7,5%. При этом за такой же отрезок времени сумма монетарного золота в ЗВР выросла на 7,6%. Следовательно, практически весь рост стоимости объясняется поднятием цен.

По нашим расчетам, цена золота в резервах за месяц выросла на 216 млн USD. Почти на эту же сумму увеличились биржевые котировки на драгоценный металл.

По данным властей, за май 2021 года они погасили валютные долги на сумму, эквивалентную 132 млн USD. Для сравнения: в мае 2020-го на закрытие долгов ушло 220 млн USD. Таким образом, в 2021-м долговое бремя на резервы было значительно ниже, чем годом ранее.

То, что Нацбанк в мае 2021-го выступал чистым покупателем валюты на бирже, подтверждается информацией с внутреннего валютного рынка.

Сумма купленной валюты была скромнее, чем в апреле. Однако этого в сочетании с низкими платежами по долгам хватило для наращивания валютной части резервов. Резервные активы в иностранной валюте и прочие активы увеличились на 265 млн USD.

С начала 2021 года ЗВР Беларуси возросли на 295 млн USD. Но все равно размер ЗВР не удовлетворяет критерию достаточности — соответствию 3-месячному импорту товаров и услуг. Текущий размер резервов заметно ниже, чем импорт в январе—марте 2020 или 2021 годов.

Что касается состояния внутреннего валютного рынка, то в сегменте операций с физлицами уже 18 месяцев продолжается чистый выкуп валюты населением. За это время белорусы приобрели у банков 2,440 млрд USD на нетто-основе.

Отдельно за май 2021 года нетто-покупка валюты физлицами составила 77,8 млн USD (против 58,8 млн USD в мае 2020-го). А вот в мае 2019-го белорусы продали валюту банкам в объеме 131,8 млн USD.

По сравнению с апрелем юрлица-резиденты почти вдвое снизили чистую продажу валюты банкам — с 411,8 до 221 млн USD. Это объясняется тем, что в апреле был период уплаты квартальных налогов и выплаты годовых дивидендов в госсекторе, а май в налоговом календаре — «обычный» месяц.

В целом, основной приток валюты НБРБ и банкам обеспечили компании-резиденты. Развитие ситуации в июне будет зависеть от реализации санкционных угроз Европы и США.

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