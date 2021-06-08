Деньги Фонда нацблагосостояния России вложат в «виртуальное золото» 4 8.06.2021, 12:15

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фото: ap

Власти РФ инвестируют фонд в золото, но не купят ни одного слитка.

Анонсированная на ПМЭФ дедолларизация Фонда национального благосостояния России с переводом 20% его активов в золото пройдет без покупки реальных физических слитков, следует из объяснений Минфина, пишет finanz.ru.

О том, что ФНБ полностью избавится от вложений в доллары и заменит их на евро, юани и золото, глава ведомства Антон Силуанов объявил 3 июня.

Из 39,4 млрд долларов, составляющих 35% еще не потраченных денег фонда, 5 млрд власти намерены переложить в евро, 17 млрд - в юань.

Вложения в золото - на 23 млрд долларов - станут самой крупной транзакцией в рамках ребалансировки фонда, которая, по словам Силуанова, состоится в ближайший месяц.

Законодательную базу под эти инвестиции власти подготовили заранее. 21 мая премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, включающее драгоценные металлы в перечень активов, доступных для ФНБ. Соответствующие поправки в Бюджетный кодекс были приняты Думой, утверждены СовФедом и подписаны президентом еще в декабре прошлого года. Через неделю после того, как постановление Мишустина было опубликовано, Минфин разъяснил: приобретение золота за счет средств ФНБ в физической форме не планируется.

«Сделки по покупке и продаже золота планируется осуществлять только с Банком России в безналичной форме по учетным ценам, устанавливаемым Банком России исходя из значений фиксинга на золото на лондонском рынке наличного металла на соответствующую дату. Все операции с золотом, входящим в состав активов ФНБ, будут отражаться на открытом в Банке России «металлическом» счете», - цитирует ТАСС заявление Минфина.

По сути все сводится к «бухгалтерской операции», указывает управляющий УК «Агидель» Виктор Тунев: «Схема означает, что Банк России не будет продавать золото - он просто откроет для ФНБ металлический счёт под свои золотые слитки в хранилище». Объем золота на балансе государства не изменится. Это операция, не имеющая реальных последствий, кроме «виртуального слежения за тем, сколько прибыли или убытков принесут для ФНБ вложения в золото», констатирует Тунев.

Что именно будет - прибыли или убытки - остается вопросом. «Золото уже давно стало объектом спекуляций, и есть мнение, что цикл бурного роста цен близок к концу, - отмечает Антон Табах главный экономист «Эксперт РА». - Банк России активно вкладывался в дорожающее золото между 2006 годом (600 долларов за унцию) и мартом 2020-го (1650 долларов), но наращивать вложения, когда цена близка к рекордам (1875 долларов), вряд ли разумно».

На 1 мая ЦБ держал в резервах 73,7 млн тройских унций золота (2,1 тысячи тонн) рыночной стоимостью 130,9 млрд долларов.

С начала года этот запас сократился на 200 тысяч унций, или порядка 6 тонн.

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