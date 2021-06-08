Замглавы Минздрава РФ: Привитым «Спутником V», возможно, понадобится ревакцинация другим препаратом 8 8.06.2021, 15:14

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фото: reuters

Исследования в этом вопросе еще ведутся.

Привитым против коронавирусной инфекции "Спутником V", возможно, через какое-то время понадобится ревакцинация другим препаратом, исследования в данной области еще ведутся, заявил во вторник заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев, сообщает ТАСС.

"Хорошо, что у нас есть другие вакцины [кроме "Спутника V"], которые наращивают свое производство, наращивают свой объем и в последующем, как прогнозируют наши уважаемые ученные, в следующем году, через год, возможно, ревакцинация потребуется другой вакциной, чем "Спутник V", а именно "Ковиваком" или "Эпиваккороной", но в данном направлении исследования еще идут", - сказал он, выступая на пленарном заседании в Госдуме.

Сейчас в России зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса. Самой распространенной из них является "Спутник V", разработанный Центром им. Гамалеи.

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