Международный уголовный суд оставил в силе пожизненное заключение Младича 5 8.06.2021, 18:12

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фото: ap

Суд отклонил апелляцию боснийско-сербского генерала.

Приговор о пожизненном заключении для боснийско-сербского генерала Ратко Младича за геноцид мусульман в Сребренице остается в силе. Такое решение принял во вторник, 8 июня, Международный уголовный суд в Гааге, передает DW.

Судебные слушания по апелляционному процессу в отношении приговора Младичу начались 25 августа 2020 года. Сам Младич, считающий себя невиновным, добивался на этом процессе своего оправдания.

Приговор Ратко Младичу

В ноябре 2017 года Международный трибунал по бывшей Югославии в Гааге (МТБЮ) приговорил Ратко Младича к пожизненному тюремному заключению. Суд признал, что он был в значительной мере причастен к военным преступлениям, совершенным в Сребренице, лично руководя артобстрелом города.

МТБЮ обвинил его в геноциде, преступлениях против человечности, нарушении законов и обычаев ведения войны, также терроре против мирного населения. В частности, в обвинении говорится об убийстве 8000 мусульман в Сребренице в 1995 году, а также о тысячах жертв, погибших в ходе осады Сараево, длившейся 44 месяца; издевательствах над людьми в лагерях для интернированных; терроре в отношении хорватов и мусульман в боснийских населенных пунктах; взятии в заложники солдат-миротворцев ООН.

В ходе гражданской войны в Боснии и Герцеговине в 1992-1995 годах Ратко Младич командовал вооруженными силами боснийских сербов. Он долго скрывался и был арестован в Сербии только в 2011 году.

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