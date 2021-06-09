Софья Сапега прислала первые письма из СИЗО КГБ Беларуси 14 9.06.2021, 7:38

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София Сапега

Гражданка России заявила, что старается держаться.

Гражданка России София Сапега, которую белорусские власти задержали вместе с журналистом Романом Протасевичем, написала первое письмо из СИЗО КГБ. Его публикует русская служба BBC.

«Я никогда не верила в вещие сны и прочее. Но… в ночь перед вылетом из Афин Роме приснился сон, что мы приземляемся в Минске. Он раньше говорил, что ему снятся вещие сны. Жаль только, что это был один из них. Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, пройдет этот путь достойно.

Что касается меня, то я держусь, очень много читаю, постоянно читаю. Только что дочитала «Тревожное счастье» И. Шамякина. 600 стр. за три дня. Приседаю сто раз утром, сначала пресс и прочее. Пишу дневник. Теперь наконец на такие вещи времени у меня достаточно. Я справляюсь».

Напомним, Лукашенко поднял в небо военную авиацию, чтобы захватить самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Международное сообщество признало этот шаг актом государственного терроризма.

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