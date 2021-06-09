закрыть
9 июня 2021, среда, 11:02
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

Софья Сапега прислала первые письма из СИЗО КГБ Беларуси

14
  • 9.06.2021, 7:38
  • 6,490
Софья Сапега прислала первые письма из СИЗО КГБ Беларуси
София Сапега

Гражданка России заявила, что старается держаться.

Гражданка России София Сапега, которую белорусские власти задержали вместе с журналистом Романом Протасевичем, написала первое письмо из СИЗО КГБ. Его публикует русская служба BBC.

«Я никогда не верила в вещие сны и прочее. Но… в ночь перед вылетом из Афин Роме приснился сон, что мы приземляемся в Минске. Он раньше говорил, что ему снятся вещие сны. Жаль только, что это был один из них. Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, пройдет этот путь достойно.

Что касается меня, то я держусь, очень много читаю, постоянно читаю. Только что дочитала «Тревожное счастье» И. Шамякина. 600 стр. за три дня. Приседаю сто раз утром, сначала пресс и прочее. Пишу дневник. Теперь наконец на такие вещи времени у меня достаточно. Я справляюсь».

Напомним, Лукашенко поднял в небо военную авиацию, чтобы захватить самолет Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс. Международное сообщество признало этот шаг актом государственного терроризма.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Убить дракона
Убить дракона Наталья Радина
Если к вам пришел медведь
Если к вам пришел медведь Владимир Халип
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт!
Санкции против диктаторских режимов работают – это факт! Андрей Санников
Парадоксы от самодурства
Парадоксы от самодурства Константин Скуратович