На дебатах в Европарламенте предложили отключить режим Лукашенко от SWIFT 6 9.06.2021, 10:59

5,780

Большинство евродепутатов выступает за жесткие экономические санкции против белорусских властей.

Европарламент провел дебаты о "систематических репрессиях" в Беларуси и принудительной посадке самолета Ryanair в Минске, сообщает "Немецкая волна".

На всех предыдущих дебатах в Европарламенте, проведенных после президентских выборов в Беларуси 9 августа 2020 года, большинство евродепутатов выступали за жесткие действия в отношении режима Александра Лукашенко. ЕС каждый раз, однако, избирал более мягкий подход. Если судить по словам главы европейской дипломатии, то после инцидента с Ryanair эта разница ушла в прошлое.

Впрочем, все зависит от конкретного наполнения санкций. Литовский евродепутат от Европейской народной партии (ЕНП) Андрюс Кубилюс рассказал, что ЕС готовится внести в санкционный список семь человек и одну организацию. "Этого действительно недостаточно", - считает он.

Единственной действенной мерой в отношении Лукашенко многие евродепутаты назвали жесткие экономические санкции. Евродепутат из фракции "зеленых" немка Виола фон Крамон (Viola von Cramon) призвала ввести ограничения против производителей удобрений, а именно предприятия "Беларуськалий", нефтеперерабатывающей промышленности, в частности, завода "Нафтан", а также отключить Беларусь от системы банковских переводов SWIFT. "Только жесткие санкции смогут в среднесрочной перспективе помешать Лукашенко содержать свой аппарат госбезопасности и отряды вышибал", - уверена фон Крамон.

На дебатах прозвучало одно конкретное предложение, не являющееся частью официальной позиции ЕС. "Евросоюз должен инициировать и провести конференцию на высоком уровне о будущем демократической Беларуси, не только обещая, но и предоставляя белорусскому гражданскому обществу поддержку", - отметил литовский евродепутат Пятрас Ауштрявичюс, представляя позицию либеральной фракции "Обновить Европу". Его поддержал и социал-демократ Тонино Пицула из Хорватии. Боррель согласился подумать над этой идеей.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».