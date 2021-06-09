На границе вновь транспортный коллапс

На границе вновь транспортный коллапс2
- 9.06.2021, 12:57
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Более тысячи большегрузных автомобилей скопили на границах Беларуси и ЕС.
В пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза вновь огромные очереди, сообщает naviny.by.
Только на литовском направлении, по данным ГПК на 12:00, скопилось около тысячи фур:
«Каменный Лог» — более 330;
«Привалка» — более 240;
«Бенякони» — более 230;
«Котловка» — более 110;
«Видзы» — более 20.
Выезда в Польшу ожидает более 210 грузовиков:
«Брузги» — более 170;
«Берестовица» — более 40.
На двух переходах на белорусско-латвийской границе стоит более сотни фур:
«Григоровщина» — более 50;
«Урбаны» — более 50.