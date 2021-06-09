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На границе вновь транспортный коллапс

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  • 9.06.2021, 12:57
  • 4,462
На границе вновь транспортный коллапс
иллюстрационное фото

Более тысячи большегрузных автомобилей скопили на границах Беларуси и ЕС.

В пунктах пропуска на белорусской границе со странами Евросоюза вновь огромные очереди, сообщает naviny.by.

Только на литовском направлении, по данным ГПК на 12:00, скопилось около тысячи фур:

«Каменный Лог» — более 330;

«Привалка» — более 240;  

«Бенякони» — более 230;  

«Котловка» — более 110; 

«Видзы» — более 20.  

Выезда в Польшу ожидает более 210 грузовиков:

«Брузги» — более 170;

«Берестовица» — более 40.

На двух переходах на белорусско-латвийской границе стоит более сотни фур:

«Григоровщина» — более 50;

«Урбаны» — более 50. 

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