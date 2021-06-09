Президент США летит не для того, чтобы погружаться в ностальгию по союзам, которые выиграли первую холодную войну 9.06.2021, 14:22

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Встреча пройдет с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл.

Столкновение Китая с Западом не избежать. Пекин может отобрать у США роль глобального лидера, а для Вашингтона это неутешительная перспектива. Уже на этой неделе американский лидер Джо Байден пересечет Атлантику для встречи с союзниками. После четырех лет президентства Дональда Трампа европейские лидеры благодарны уже за то, что в Америке произошла смена власти, ведь страна получила лидера, который по крайней мере верит в демократию и понимает дипломатические нормы, пишет The Guardian.

Трамп не понимал ценности исторического союза, стратегического партнерства и взаимных интересов. Он рассматривал многосторонние институты как заговор против лидерства США. Он считал европейскую верность международному порядку, основанному на правилах - слабостью.

Ключевая цель Байдена - поддерживать этот порядок. Байден заявил о «восстановленной» и «непоколебимой» верности трансатлантическим отношениям, основанным на «общих демократических ценностях».

Маршрут американского президента начинается в Корнуолле из саммита лидеров G7. Затем идет Брюссель и саммит НАТО, а также встречи с президентами Европейского Совета и Еврокомиссии.

Байден планирует организовать всплеск западной солидарности как фон перед конечной остановкой в Женеве, где он встретится с российским президентом Владимиром Путиным. На этом фронте стабильное охлаждение отношений будет считаться прогрессом после откровенной приверженности Трампа к главе Кремля.

Повторная постановка хореографии «холодной войны» может понравиться Путину, который считает Россию «сверхдержавой». На самом деле Вашингтон рассматривает Москву как страну, которая переживает упадок и компенсирует свое скромное влияние тем, что сеет хаос и вызывает раздор. Путина воспринимают как «хулигана», а не соперника.

Это контрастирует со взглядом на Китай. Когда Байден говорит о возрождении альянса западных демократий, он намекает на угрозу со стороны Пекина. В этом отношении отказ от решительной риторики Трампа может ввести в заблуждение. Для европейских ушей это звучит так, будто новая администрация США надеется вернуть мир к более спокойной, менее боевой эпохе. На самом деле Байден пытается призвать Европу принять участие в следующей гонке за глобальное лидерство против Пекина.

В этом контексте Байден также рассматривает Великобританию как часть Европы. Британский премьер-министр Борис Джонсон может представлять себя мировым лидером континентального масштаба, но президент США не будет ему в этом потакать.

Байден критически относится к Brexit, рассматривая это как саботаж европейского единства. В свое время Белый дом рассматривал Великобританию как проамериканский голос, который имеет влияние внутри ЕС. Поскольку эта функция утрачена, единственной пользой от Brexit является облегчение для Великобритании принятия экономического и стратегического сотрудничества с США. Это означает, что основная линия направлена на Китай.

Европейским странам не следует долго рассуждать, если выбор заключается в присоединении к Вашингтону или Пекину. Альтернативой США является экспансионистское тоталитарное государство, что воюет против демократии.

Если бы Китай был бедной страной, миссия Байдена была бы простой. Но экономический разрыв между США и Пекином сокращается. Американцы все еще богаче, но Китай может обогнать США по валовому внутреннему продукту уже к концу этого десятилетия. Кроме того, технологическая и военная мощь Китая настораживает Пентагон.

Во время «холодной войны» Кремль поддерживал военное соперничество с Западом, но долго не был достойным экономическим конкурентом. Крах советской модели доказал, что политическая свобода и процветание требуют открытости. Не может быть развития промышленности без рынков сбыта, без справедливых правил и демократии. Но гибридная модель авторитарного капитализма китайской Коммунистической партии опровергла эту теорию.

Когда в 1970-х годах был создан клуб G7, его члены - США, Канада, Великобритания, Франция, Германия, Италия и Япония - уверенно представляли главную часть мировой экономики. Существовала ассоциация либерально-демократических институтов и экономического успеха. Сегодня совокупный ВВП этих семи наций составляет 40% от общего мирового. Запад все еще богат, но это уже не самая мощная в мире суперлига.

Китайские деньги дают Европе коммерческие стимулы, которые конкурируют с ее риторикой в отношении демократических ценностей. Китай - крупнейший экспортный рынок Германии. Меньшие члены ЕС принимают инвестиции Китая в инфраструктуру и бизнес, хотя беспокойство постоянно растет относительно встроенных политических мотивов Пекина. Огромное торговое соглашение между Брюсселем и Пекином, подписанное в прошлом году (несмотря на большое разочарование Вашингтона), пока заблокировано в рамках спора о нарушениях прав человека в Китае.

Но правительства ЕС на самом деле не испытывают острой необходимости сдерживать Китай. География является фактором - США имеют побережья Тихого океана и стратегические обязательства относительно Тайваня, где Великобритания и Франция, несмотря на всю свою морскую браваду, являются только зрителями. Существует также концептуальная разница. Европе не нравится то, что делает Китай, тогда как США не нравится сам Китай. Идея вытеснения Америки как первоочередной мировой силы в текущем столетии является тревожной для Вашингтона.

Даже Трамп разделяет эту тревогу с новой администрацией США. Эпоха Трампа была критическим опытом для конституционного порядка Америки, которая едва не принесла разрушения политической и экономической модели, что выглядела непреодолимой на международной арене. Новый президент США призывает западных лидеров проявить силу солидарности, поскольку перспектива раскола, упадка и дискредитации демократии является более реальной, чем когда-либо.

Байден показал терпение, дипломатичность и сдержанность. Этот стиль приносит ему благодарную аудиторию в Европе, но манеры президента не следует воспринимать как мягкость его цели; скромный стиль несет под собой жесткое сообщения. Он летит через Атлантику не для того, чтобы погружаться в ностальгию по союзам, которые выиграли первую холодную войну. Он вербует новобранцев для новой холодной войны, резюмирует издание.

Как сообщалось, лидеры Европейского Союза проведут «в живую» саммит в Брюсселе 25 мая, чтобы обсудить кризис с коронавирусом, борьбу с изменением климата и напряженность в отношениях с Россией.

Саммит G7 пройдет с 11 по 13 июня в курортном городке Карбис-Бэй на Атлантическом побережье полуострова Корнуолл. В нем примут участие лидеры неформального объединения наиболее экономически развитых стран мира, а также глава Евросовета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и специально приглашенные в этом году руководители Австралии, Индии и Южной Кореи.

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