Украина смягчила правила въезда в страну 9.06.2021, 16:27

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Теперь можно показать справку о вакцинации, но есть нюанс.

Кабинет министров Украины принял постановление, смягчающее правила въезда в страну в условиях COVID-19, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Теперь для въезда в Украину нужно предъявить либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, либо результат экспресс-теста на антиген к SARS-CoV-2. Тесты должны быть проведены не более чем за 72 часа до пересечения границы.

Также можно предоставлять документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного на английском языке или с переводом на английский язык. Распространенная в Беларуси вакцина «Спутник V» пока что не входит в список ВОЗ, а вот «Синовак» и «Vero Cell» от «Синофарм» входят.

Кроме того, абсолютно все въезжающие, кроме граждан Украины, должны иметь полис страхования, покрывающий расходы в случае лечения от COVID-19 и действующий на весь срок пребывания в Украине. Такой полис оформляется в украинских страховых компаниях через интернет.

В случае отсутствия страхового полиса и сертификата о тестировании или вакцинации во въезде будет отказано. При этом на детей до 12 лет требования о сертификате тестирования или вакцинации не распространяется.

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