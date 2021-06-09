Украина смягчила правила въезда в страну
- 9.06.2021, 16:27
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Теперь можно показать справку о вакцинации, но есть нюанс.
Кабинет министров Украины принял постановление, смягчающее правила въезда в страну в условиях COVID-19, сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.
Теперь для въезда в Украину нужно предъявить либо отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, либо результат экспресс-теста на антиген к SARS-CoV-2. Тесты должны быть проведены не более чем за 72 часа до пересечения границы.
Также можно предоставлять документ, подтверждающий получение полного курса вакцинации от COVID-19 вакцинами, включенными ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях, выданного на английском языке или с переводом на английский язык. Распространенная в Беларуси вакцина «Спутник V» пока что не входит в список ВОЗ, а вот «Синовак» и «Vero Cell» от «Синофарм» входят.
Кроме того, абсолютно все въезжающие, кроме граждан Украины, должны иметь полис страхования, покрывающий расходы в случае лечения от COVID-19 и действующий на весь срок пребывания в Украине. Такой полис оформляется в украинских страховых компаниях через интернет.
В случае отсутствия страхового полиса и сертификата о тестировании или вакцинации во въезде будет отказано. При этом на детей до 12 лет требования о сертификате тестирования или вакцинации не распространяется.