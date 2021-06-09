В Китае протестующие студенты взяли в заложники директора колледжа
- 9.06.2021, 22:27
Протесты были вызваны планом слияния колледжа с институтом, который считается менее престижным.
В китайской провинции Цзянсу студенты колледжа 30 часов продержали директора учебного заведения в заложниках. Протестующих удалось разогнать полиции, которая применила спецсредства, пишет BBC.
Протесты были вызваны планом слияния Нанкинского колледжа с профессиональным институтом, который считается менее престижным.
Студенты "выкрикивали словесные оскорбления" и не давали уйти 55-летнему директору даже после того, как власти объявили о приостановке планов слияния.
Протестующие предприняли такие радикальнее меры, поскольку опасались, что их дипломы обесценятся на рынке труда.
Протест студентов разогнали силовики с применением дубинок и перцовых баллончиков. Некоторые из молодых людей были ранены.