В Китае протестующие студенты взяли в заложники директора колледжа 9.06.2021, 22:27

Протесты были вызваны планом слияния колледжа с институтом, который считается менее престижным.

В китайской провинции Цзянсу студенты колледжа 30 часов продержали директора учебного заведения в заложниках. Протестующих удалось разогнать полиции, которая применила спецсредства, пишет BBC.

Протесты были вызваны планом слияния Нанкинского колледжа с профессиональным институтом, который считается менее престижным.

Студенты "выкрикивали словесные оскорбления" и не давали уйти 55-летнему директору даже после того, как власти объявили о приостановке планов слияния.

Протестующие предприняли такие радикальнее меры, поскольку опасались, что их дипломы обесценятся на рынке труда.

Протест студентов разогнали силовики с применением дубинок и перцовых баллончиков. Некоторые из молодых людей были ранены.

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